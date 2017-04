Vincent Kompany rekent trefzeker af met blessureleed

De openingstreffer kwam deze keer niet van Sergio Kun Agüero of Kevin de Bruyne. Uitgerekend Vincent Kompany werkte met een krachtige kopstoot de 0-1 tegen de touwen. Na een wedstrijd op de bank tegen Hull City kreeg de verdediger in het treffen met Southampton een kans in de achterhoede van Manchester City. Het is voor de Belg de afsluiting van een wederom moeilijke periode uit zijn loopbaan.





Kompany zoals we hem kennen, hangend in de lucht



Vincent Kompany maakte in de zomer van 2008 de overstap van Hamburger SV naar het ambitieuze Manchester City, dat net een flinke financiële injectie had gekregen uit het Midden-Oosten. Inmiddels heeft de 31-jarige verdediger ruim driehonderd wedstrijden voor City op zijn naam staan. Een imponerend aantal, maar dat hadden er nog veel meer kunnen zijn.



Blessureleed

In Engeland maakte Kompany in 2009 voor het eerst kennis met blessureleed. 84 dagen stond hij destijds aan de kant met een teenblessure. Het leek slechts een incident, want de Belg bleef daarna ruim drie jaar lang blessurevrij. Het was echter het begin van een waslijst aan blessures en pijntjes.





Een bekend beeld, Kompany onder behandeling



In totaal stond Kompany in dienst van Manchester City liefst 658 dagen aan de kant. In deze periode miste hij 105 wedstrijden. Ook dit seizoen kwam hij door verschillende blessures slechts vijf keer in actie in de Premier League. Het is verbazingwekkend te noemen dat de Belgische verdediger alsnog de grens van driehonderd wedstrijden in het shirt van The Citizens heeft bereikt.



De volledige blessurelijst van Vincent Kompany bij Manchester City:



2009/10

Teenblessure (84 dagen)



2012/13

Hamstringblessure (10 dagen)

Kuitblessure (45 dagen)



2013/14

Liesblessure (28 dagen)

Hamstringblessure (56 dagen)



2014/15

Hamstringblessure (10 dagen)

Hamstringblessure (21 dagen)

Spierblessure (28 dagen)



2015/16

Spierblessure (28 dagen)

Kuitverrekking (45 dagen)

Kuitblessure (45 dagen)

Kuitblessure (32 dagen)

Liesblessure (133 dagen)



2016/17

Spierverrekking (32 dagen)

Knieblessure (44 dagen)

Beenblessure (17 dagen)