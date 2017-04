Samenvatting: Havenaar kopt titelhoop PSV aan diggelen (1-1)

Het was de wedstrijd die vorig jaar de hele wereld over ging. In de allerlaatste seconde maakte ADO-doelman Martin Hansen een fantastisch doelpunt door met zijn hak de bal in de verre hoek te werken. Nu is het opnieuw een late Haagse goal die PSV de das omdoet. De kopbal van Havenaar was wel iets minder spectaculair dan het wonderdoelpunt van de Deense doelman.







Opleving

Het late doelpunt staat symbool voor de wederopstanding van Havenaar. Onder het bewind van Zeljko Petrovic stond de in Japan geboren spits liefst zestien wedstrijden droog. Na twintig wedstrijden in de Eredivisie stond de teller van de spits op slechts drie treffers. Inmiddels heeft de boomlange aanvaller zijn seizoen volledig weten om te keren. In zijn laatste vijf wedstrijden was hij telkens goed voor een doelpunt. De opleving van Havenaar komt voor de Hagenezen net op tijd. Inmiddels heeft de ploeg van Alfons Groenendijk met 32 punten afscheid genomen van de onderste regionen.





Havenaar deelde bij ADO lang in de malaise



De samenvatting van de wedstrijd:



ADO Den Haag vs PSV 1-1 All Goals & Highlights... door sports-live1