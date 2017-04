Schut: "Kuyt moest zelfs de piepjestest winnen"

“ Tegen Karim Touzani moesten we zeggen: 'stop maar, want Dirk loopt zich nog dood'.”

"Het duel staat me niet heel goed bij, maar volgens mij kopte ik de 0-1 binnen", blikt Schut in gesprek met ELF Voetbal terug op de clash. Pas in de allerlaatste minuten liep de score op naar 0-3. "Het was voor mij op dat moment een speciale wedstrijd, omdat ik als jeugdspeler zes jaar in de Feyenoord Academy heb rondgelopen. Hoe langer je er echter weg bent, hoe meer dat speciale gevoel vervaagt. Maar De Kuip blijft natuurlijk een geweldig stadion, met een heel intens publiek. Ik heb er ook een paar bekerfinales mogen spelen."

'Net als Arjen Robben'

Een jaar eerder, in 2003, ging FC Utrecht in De Kuip met de KNVB-beker aan de haal. Feyenoord verloor met 4-1 en één van de Utrechtse treffers kwam op naam van Dirk Kuyt, die enkele weken later naar de verliezend finalist zou verkassen. "Ik moet zeggen: toen ik Dirk op zijn achttiende bij Utrecht binnen zag komen, had ik niet het idee dat hij het zó ver zou schoppen", is Schut eerlijk. "Hij had nog nooit bij een BVO gespeeld en was heel grof in zijn techniek en aannames. Maar aan de andere kant: als je keek met wat voor intensiteit hij altijd trainde. Er zat gewoon geen rem op en nog steeds zie ik diezelfde passie. Net als dat ook bij Arjen Robben het geval is."

'Dirk loopt zich nog dood'

Kuyt was bij FC Utrecht naast het veld one of the guys, maar binnen de krijtlijnen onderscheidde zijn absolute wil om te winnen hem van de rest. "We hadden soms een shuttle run test (of piepjestest) en die moést Dirk gewoon winnen, koste wat kost. Ik weet nog dat we tegen Karim Touzani, die eigenlijk een betere loper was, moesten zeggen: stop maar, want Dirk loopt zich nog dood. Dan waren we bij trap zestien of zeventien en Dirk haalde de piepjes niet meer, maar toch kon hij niet stoppen. Die ontzettende drang om te winnen, heb ik echt zelden gezien. Dat Dirk nu nog op het veld staat, is ongekend. Ik heb zo'n gevoel dat, als hij dadelijk stopt als prof, hij misschien nog wel tot zijn vijftigste zal blijven spelen bij Quick Boys."

Mark van Bommel

Na FC Utrecht slaagde Kuyt met verve bij Feyenoord, deed vervolgens precies hetzelfde bij Liverpool en verbaasde ook iedereen bij Fenerbahce in Istanbul. In de zomer van 2015 keerde de Oranje-international terug naar Rotterdam. "Stel je voor dat Feyenoord dit seizoen kampioen wordt. Dan heeft Dirk dat toch maar geflikt, want hij is immers de aanvoerder. Ik vind het overigens geweldig dat dit soort iconen terugkomen naar de Nederlandse competitie en hun nek uitsteken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Mark van Bommel", verkondigt Schut. "Je kan het eigenlijk niet goed doen hè, maar ik kan er persoonlijk alleen maar respect voor opbrengen."

'Ayoub geschikt voor Feyenoord'

Als koploper Feyenoord vandaag averij oploopt, is Ajax geholpen. Volgens Schut moet FC Utrecht echter alleen maar bezig zijn met zichzelf. Met de vierde plaats. De voormalig prof denkt dat het 1-1 wordt. "Yassin Ayoub kan weleens gaan schitteren tegen Feyenoord. Dat gevoel heb ik." Ayoub werd in de voorbije weken al meermaals gelinkt aan de Rotterdamse club. "Als ik eerlijk ben, denk ik dat Ayoub een hele geschikte speler zou zijn voor Feyenoord. Voor hem zou het een mooie stap zijn en als hij dat persoonlijk wil, moet je hem niet in de weg staan. Alleen zie ik hem toch liever bij Utrecht." Zelf kreeg Schut in het verleden een aanbieding van Feyenoord. "Maar in mijn geval accepteerde Utrecht de transfersom niet. Ik heb er echter nooit een probleem van gemaakt."

Leraar Schut

Schut kan Feyenoord - FC Utrecht niet bijwonen. Namens de club uit de Domstad zit hij zondag als scout op een tribune in Duitsland. Nadat hij twee jaar geleden terugkwam uit Zuid-Afrika, waar Schut drie jaar voor Mamelodi Sundowns FC speelde, trad hij bij FC Utrecht in dienst als scout, coördinator van de scouting en assistent-trainer van de Onder-19. Volgend seizoen komt daar de rol van talentencoach bij. Schut gaat zich richten op individuele beloftes. "Ik fungeer als aanspreekpunt als het wat minder gaat, maar moet ze met beide benen op de grond houden als het goed gaat", aldus Schut. "In mijn hele familie hebben we heel veel leraren en docenten, dus dat zit wel een beetje in mijn bloed ja." Schut kan bijvoorbeeld de lessen die hij geleerd heeft in Zuid-Afrika overbrengen. "Als je naar Pretoria kijkt, zie je dat we het in Nederland vrij aardig voor elkaar hebben. Voor iedereen liggen kansen om iets van het leven te maken. In Afrika heb je mensen die, hoe hard ze hun best ook zullen doen, nooit echt verder zullen komen. Dat is iets wat je meeneemt."