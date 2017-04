Spitsenbattle: Zlatan Ibrahimovic versus Diego Costa

Koploper Chelsea gaat zondagmiddag op bezoek bij Manchester United. Een bijzonder duel voor José Mourinho, die voorheen succesvol was als manager van The Blues en sinds dit seizoen actief is op Old Trafford. Verder zal de camera vooral gericht zijn op de twee topspitsen: Diego Costa en Zlatan Ibrahimovic.

Het gat op de ranglijst tussen Chelsea en United bedraagt liefst achttien punten. Toch maakten de topscorers van beide clubs evenveel doelpunten. Beiden troffen zeventien keer doel. De 28-jarige Costa deed dat in dienst van Chelsea en de 35-jarige Ibrahimovic namens The Red Devils.

Van de twee zwaargewichten werd eerder deze week alleen Ibrahimovic door de spelersvakbond (PFA) genomineerd voor de verkiezing van beste voetballer van het jaar. Toch een beetje apart, aangezien Costa met zijn Londense werkgever op titelkoers ligt. Wat zeggen de statistieken?

Zlatan Ibrahimovic Diego Costa Aantal wedstrijden 27 29 Aantal speelminuten 2430 2572 Aantal doelpunten 17 17 Doelpunten per 90 min. 0.63 0.59 Kopgoals per 90 min. 0.15 0.03 Goals van binnen de zestien 0.48 0.51 Goals met links 0.07 0.17 Goals uit standaardsituaties 0.11 0.21 Aantal schoten per 90 min. 4.30 3.22 Schotprecisie 55% 55% Aantal assists 5 6 Assists per 90 min. 0.19 0.17 Sleutelpasses per 90 min. 1.53 0.87 Gecreëerde kansen per 90 min. 1.70 1.05 Geslaagde passes per 90 min. 38.22 29.95 Waarvan voorwaartse passes 20.22 13.86 Passnauwkeurigheid 73% 74% Geslaagde passeeracties per 90 min. 0.63 1.68 Slagingspercentage passeeracties 51.52% 40.68% Winstpercentage duels 39.24% 40.69% Luchtduels gewonnen per 90 min. 3.07 1.12

Uit de bovenstaande statistieken, afkomstig van database Squawka, zijn een aantal dingen af te lezen. Qua rendement scoort Ibrahimovic gemiddeld slechts ietsje beter dan Diego Costa (iets meer doelpunten en assists per 90 min.), terwijl de Zweed bijna twee keer zo vaak een teamgenoot in stelling brengt (bijna dubbel aantal gecreëerde kansen en sleutelpasses per 90 min.).

Verder laten de cijfers zien dat Ibrahimovic een stuk sterker is in de lucht (hoger aantal gewonnen luchtduels en kopgoals) en dat de spits meer zijn stempel drukt op het veldspel van zijn ploeg (hoger aantal geslaagde en voorwaartse passes). Last but not least 'Ibra' schiet vaker op doel (hoger aantal schoten) en scoort vaker van buiten de zestien (minder aantal goals van binnen de zestien).

Zijn er ook nog statistieken in het voordeel van Diego Costa? Zeker wel. De Spanjaard met Braziliaanse roots scoort vaker met zijn verkeerde been (goals met links) en vaker uit standaardsituaties. Verder passeert Costa ruim tweemaal zoveel tegenstanders per wedstrijd (geslaagde passeeracties per 90 min.)

Conclusie

De verschillen zijn niet heel groot, maar op veel vlakken kan Ibrahimovic toch (iets) betere cijfers overleggen. Dat is knap, zeker als je in beschouwing neemt dat dit pas het eerste seizoen is van Ibracadabra in de Premier League. Overigens is er nog een statistiek te noemen die duidelijk in het voordeel van Costa spreekt: hij verloor nog nooit van The Red Devils (tweemaal winst, één gelijkspel).