Video: Samenvatting: Feyenoord-FC Utrecht (2-0)

Feyenoord uit of thuis: het is een wereld van verschil. Makkelijk ging het niet tegen FC Utrecht, maar in de problemen kwamen de Rotterdammers allerminst. Door doelpunten van Jens Toornstra en Eljero Elia werd een nette overwinning geboekt.

In de eerste helft leek Feyenoord op achterstand te komen, nadat keeper Brad Jones al was verslagen door Gyrano Kerk, maar de aanval schoof de bal uit een lastige positie op de paal. In het tweede bedrijf was het Feyenoord die afstand nam van de club uit de Domstad.