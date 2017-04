Memphis moet op Corsica rennen voor zijn leven

Het is niet duidelijk waarom de supporters van Bastia het grasveld betraden. Doelman Mathieu Gorgelin deed een poging om de ongenodigden terug naar de tribune te sturen, maar nadat Memphis Depay zich ermee ging bemoeien liep het binnen no-time helemaal uit de hand in Stade Armand-Césari. Zelfs de beveiligers konden niet voorkomen dat de voltallige selectie van Lyonnais zich moest haasten richting de catacomben. Zie hieronder de beelden.

Bastia fans attack Lyon players before the gamepic.twitter.com/SPzZt5KnRs — GeniusFootball (@GeniusFootball) 16 april 2017

Tijdens de commotie incasseerde in ieder geval keeper Gorgelin een aantal rake trappen en klappen. De ongeregeldheden waren echter geen reden om de wedstrijd definitief te staken. Het duel zou aanvankelijk beginnen om 17.00 uur, maar uiteindelijk klonk pas iets voor zessen het eerste fluitsignaal. Mochten zich nieuwe onordelijkheden voordoen, dan zet de scheidsrechter meteen een punt achter de wedstrijd.

Los ultras del Bastia saltan al campo para agredir a los jugadores del Lyon...pic.twitter.com/F57VPtMBZU — Liverbird (@SirLiverbird) 16 april 2017

Het is niet de eerste keer dat Olympique te maken krijgt met dit soort taferelen. Donderdag was het tevens raak, eerst in de binnenstad van Lyon en daarna ook in het Parc Olympique Lyonnais. Voor het thuisduel met Besiktas in de Europa League zochten honderden supporters hun toevlucht op het veld. Dit was omdat op de tribunes fans elkaar te lijf gingen en er vuurwerk werd afgestoken. Uiteindelijk begon de wedstrijd driekwartier later. Olympique Lyonnais won met 2-1.

Memphis was niet van de partij tegen Besiktas, want de Nederlandse buitenspeler kwam in de eerste seizoenshelft al namens Manchester United uit in de Europa League. De international is dus niet speelgerechtigd voor Olympique.