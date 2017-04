Debuut Zeefuik in makkelijke Ajax-zege

Het was even schrikken voor Ajax, want sc Heerenveen liet het eerste halfuur zien naar Amsterdam te zijn gekomen voor meer dan tegenhouden. Het resulteerde zelfs in een voorsprong voor de Friezen door een doelpunt van Reza. Maar mede door een onthutsend zwakke Wout Faes werd het uiteindelijk toch nog een makkelijke middag voor Ajax: 5-1.

Vooral de tweede helft was Ajax heer een meester tegen een tam Heerenveen. Naast twee doelpunten gebeurde er dan ook niet veel, tot het moment dat Deyovaisio Zeefuik klaarstond om in te vallen. Het broertje van Genero mocht in de zeventigste minuut het veld betreden, het betekende zijn debuut in de Eredivisie. Zeefuik kreeg dit weekend een plekje in de wedstrijdselectie van Peter Bosz doordat concurrenten bij bosjes wegvielen. Onder anderen Jairo Riedewarld en Kenny Tete waren niet fit genoeg om te spelen. Het plekje in de selectie kreeg dus een extra beloning met twintig speelminuten. Wie is de Ajax-debutant?

Zeefuik is van 11 maart 1998 en kwam op achtjarige leeftijd De Toekomst binnenwandelen, nadat hij goed genoeg was bevonden bij DVC Buiksloot. Zeefuik doorliep de jeugdopleiding gemakkelijk en kwam in de zomer van 2016 in aanmerking voor zijn eerste profcontract. Voor drie jaar tekende hij waardoor het talent nog vastligt tot 2019. Eerder dat seizoen had hij al een hoogtepunt beleefd, omdat hij op 15 maart voor het eerst mocht meetrainen van toenmalig trainer Frank de Boer. Precies: op zijn achttiende verjaardag.

Oranje Onder 19

Sindsdien is het hard gegaan met de loopbaan van Zeefuik, want ondanks dat hij nog mee mag doen bij de A-junioren, heeft hij inmiddels een vaste plek in Jong Ajax veroverd. Dit seizoen kwam hij 25 keer uit in de Jupiler League. Een keer wist hij het net te vinden, namelijk uit tegen Helmond Sport. Daarnaast stond hij ook vier keer aan de basis van een doelpunt. Zeefuik deed nog wel mee met de Youth League dit jaar en is eveneens international bij de Onder 19, die zich onlangs plaatste voor het jeugd EK van komende zomer. In de eerste wedstrijd tegen Finland moest hij genoegen nemen met een plek op de bank, maar tegen Oekraïne en Griekenland stond hij wel in de basis, in de eerste wedstrijd als centrale verdediger.

Maar in Amsterdam is hij voornamelijk actief als rechtervleugelverdediger, ook vandaag als invaller. Joël Veltman verhuisde naar de linkerkant. Zeefuik kwam bij een 4-1 stand in het veld, wat dus betekende dat hij weinig fout kon doen. Maar in zijn eerste twintig minuten in de Eredivisie kwam Zeefuik niet in de problemen. Tegenstander Arber Zeneli kreeg geen voet aan de grond tegen de snelle en krachtige Zeefuik.

Bij zijn contractondertekeing zei hij over zijn speltype: "Ik ben een echte verdediger. Als je denkt dat je van me af bent, dan sta ik weer voor je. Zo makkelijk kom je niet van me af." Voor de rugnummer 42 van Ajax was de zakelijke 5-1 overwinning tegen sc Heerenveen extra speciaal. Ajax deed wat het moest doen en houdt de druk op Feyenoord er maximaal op.