Ellende Schalke 04 zet zich voort in Bundesliga

Schalke 04 heeft zich niet weten te herstellen van de oorwassing van Ajax vorige week donderdag in de Europa League. De malaise houdt aan, want in de Bundesliga ging het in de laatste minuut onderuit tegen hekkensluiter Darmstadt 98. De degradatieplekken komen nu akelig dichtbij voor de club uit Gelsenkirchen.

Vooraf klonk het nog hoopvol op de eigen site. Het zou een hele andere wedstrijd worden als tegen Ajax. Aangezien Darmstadt in Duitsland zo ver onder de rest staat, zou een overwinning eigenlijk een formaliteit moeten zijn. Darmstadt kon zelfs al degraderen dit weekend. "We moeten ons focussen op Darmstadt voordat we weer naar Ajax kunnen kijken", zei trainer Markus Wenzierl. "Ondanks dat Darmstadt laatste staat, kunnen ze nu wel met vrijheid spelen. We moeten ons compleet focussen om drie belangrijke punten te halen." Dat gebeurde dus niet, want Schalke 04 verloor in de laatste minuut door een doelpunt van Jerome Gondorf.

Dat voor een club die afgelopen zomer een kleine veertig miljoen spendeerde om de aansluiting met de (sub)top weer te maken. Breel Embolo kwam over van FC Basel, Coke liet Sevilla achter zich voor het Ruhrgebied en Benjamin Stambouli maakte de overstap van Paris Saint-Germain naar de Bundesliga. Het zorgde voor de nodige verwachtingen bij de fans, die toch al jaren smachten naar een kampioenschap. Telkens terugdenkend aan die fatale laatste minuut van de competitie in 2001, toen verdediger Patrick Andersson met een vrije trap Bayern München de titel bezorgde.

Het moet gezegd: aankopen Coke en Embolo waren lange tijd uit de roulatie dit seizoen. De Spanjaard komt sinds kort weer in actie, maar is niet speelgerechtigd in de Europa League tegen Ajax. Wel gumde de middenvelder vandaag in de 75ste minuut de openingstreffer van Mario Vrancic uit, maar door de treffer van Gondorf had het weinig effect. Kansen kreeg Schalke 04, in tegenstelling tot afgelopen donderdag, dit keer wel, maar de matige centrumspits Guido Burgstaller wist zich geen raad met een penalty. Ook die andere zwakke plek, rechtsback Thilo Kehrer, eiste wederom een negatieve hoofdrol op. Tegen Ajax werd hij dronken gespeeld door Amin Younes en vandaag kreeg hij een rode kaart.

Ajax

Door het verlies staat Schalke 04 nog maar vijf punten boven de degradatieplekken. Eventuele aspiraties voor een Champions League-ticket konden aan het begin van het seizoen direct de koelkast in, want de start van het seizoen was ronduit dramatisch. Na de eerste vijf speelrondes had Schalke 04 welgeteld nul punten en stond het onderaan in de Bundesliga. Het team van Markus Weinzierl klauterde wel omhoog uit het drijfzand, maar kwam nooit verder dan een plaats in de middenmoot.

De resultaten van Die Königsblauen zijn uiterst wisselvallig. Na het dramatische begin leefde het team even op, maar die opleving werd weer opgevolgd door een reeks met mindere prestaties. De meeste gewonnen wedstrijden achter elkaar dit seizoen zijn er drie. Schalke 04 is aanmerkelijk sterker in eigen huis, maar Ajax zal geen team met veel vertrouwen bezoeken. De prestatie in Zuid-Duitsland zorgde voor ontevreden fans, dus komende donderdag wacht Ajax een team onder hoogspanning.