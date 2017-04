Hoe Toornstra en El Ahmadi omgaan met kampioensstress

“ Het zou mooi zijn als PSV ons volgende week een handje kan helpen tegen Ajax...”

Luid gejuich van achter een wand in de mixed zone van De Kuip, daar kijken Feyenoord-fans op tv-schermen naar Ajax - sc Heerenveen. Journalisten kijken direct op hun smartphones: 0-1 voor Heerenveen. Karim El Ahmadi krijgt het mee tijdens een interview. Hij glimlacht. "Hopelijk houdt Heerenveen die voorsprong vast. Maar ook al wint Ajax alsnog. We hebben alles in eigen hand. Maar het zou mooi zijn als PSV ons volgende week een handje kan helpen tegen Ajax..."



Kampioensstress

FC Utrecht is verslagen in De Kuip: 2-0. Nog drie wedstrijden te gaan. "Er is druk. Je voelt de druk om te winnen. Dat voelt iedere speler, maar daarmee moet je omgaan", vertelt El Ahmadi. "Iedereen heeft hier lang op moeten wachten: om zo laat in een seizoen nog altijd bovenaan te staan, met uitzicht op iets heel moois. De druk die we nu voelen hoort gewoon bij een topclub."



"De titel komt steeds dichter bij. We staan 31 speelrondes op de eerste plek. We presteren erg stabiel, al sinds de start van dit seizoen. We hadden het tegen Utrecht af en toe moeilijk. Dat is ook niet gek. Utrecht heeft gewoon een goede ploeg en ze hebben het Ajax en PSV ook moeilijk gemaakt. Maar we waren de bovenliggende partij en hebben verdiend gewonnen. De sfeer in De Kuip was weer fantastisch. Met alle supporters achter ons krijg je een gevoel alsof je niet kunt verliezen. Uiteindelijk zie je dat we een heel sterk collectief vormen en ook jongens hebben met individuele kwaliteiten, zoals Jens en Eljero bewezen bij hun goals. Nu gaat bij ons de focus op Vitesse. Daar moeten we weer winnen. En ik heb er ook veel vertrouwen in dat dat gaat lukken."







Kampioensstress voelt Jens Toornstra niet, vertelt hij. "En daarmee spreek ik voor alle spelers. Iedereen is heel relaxed, hoewel onze doelpunten wel een gevoel van opluchting gaven. Vooral die 2-0 van Eljero Elia. Daarna weet je dat de wedstrijd echt gespeeld is. Het was gewoon een spannend duel en FC Utrecht was aan ons gewaagd. Ik ben blij dat ik weer heb kunnen scoren. Ik dacht dat de keeper er niet aan zat, maar ik zag de goal net terug. Het scheelde niet veel..."



Bloemen en friet

Ze maakten samen de bekerwinst van vorig seizoen mee, en de huldiging op De Coolsingel. Nu willen El Ahmadi en Toornstra met de kampioensschaal naar het stadhuis. "We kunnen nu echt geschiedenis schrijven", zegt El Ahmadi. "Ik heb nog nooit een titel gewonnen. Iedereen leeft mee. Zoals mijn moeder. Ze belt altijd een paar uur voor de wedstrijd. Ik wil haar trots maken."



"Nog drie finales te gaan", vertelt Toornstra. "Drie keer alles geven en negen punten halen. Het besef dat we historie kunnen schrijven is zeker aanwezig. We willen het allemaal meemaken. Ik ben een keer eerder kampioen geworden bij de senioren. Dat was bij Alphense Boys. En voor de andere kampioenschappen moeten we terug naar de F-jes en de E-tjes. Met een bosje bloemen en een friet met na de wedstrijd. Nu gaat er vast iets meer gebeuren als het eenmaal zo ver is."