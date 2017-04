Waarom Yassin Ayoub Feyenoord kampioen ziet worden

“ Feyenoord is de meest agressieve, meest hongerige ploeg.”

Het is zo'n tien minuten na de wedstrijd in De Kuip als Ayoub in zijn wedstrijdtenue, en op sokken, door de mixed zone wandelt. Hij baalt, maar een lach is nooit ver weg bij de middenvelder van FC Utrecht. Zoals wanneer Ayoub journalisten begroet en eerst vraagt hoe het met hen gaat voordat hij vragen voorgelegd krijgt.



Niet scherp

Hij had graag gewonnen in Rotterdam-Zuid. "En dat had ook zomaar gekund", zegt Ayoub tegen ELF Voetbal. "We hadden zeker het vertrouwen dat we hier met drie punten weg konden gaan. We deden niet onder voor Feyenoord. We voelden de spanning bij hen. Normaal zet Feyenoord iedere tegenstander in De Kuip direct onder druk, maar nu bleef die druk een beetje achterwege. Zodra ze het probeerden voetbalden wij er onderuit. Ze hadden veel moeite met onze tactiek. Zeker in de eerste helft."



"We hadden de man-meer-situatie op het middenveld beter moeten uitspelen. We kregen ook nog goede kansen, maar waren niet scherp in de afronding. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal van dit seizoen bij ons. We gingen met veel vertrouwen de rust in, maar daarna viel de tegengoal in de tweede helft te snel. We wilden het eerste kwartier goed doorkomen. Dan was het misschien nog spannend geworden. Helaas werd de goal van Sébastien Haller, die hakbal, afgekeurd vanwege buitenspel. Ik denk de mooiste buitenspelgoal van dit seizoen. Het zat niet mee", aldus Ayoub.







Meest hongerig

De in Marokko geboren middenvelder speelde in de jeugdopleiding van Ajax en woont nog altijd in Amsterdam. "Ik heb wel wat berichten gekregen van vrienden en kennissen of ik tegen Feyenoord extra mijn best wilde doen. Maar daar heb ik geen boodschap aan. Wij wilden hier gewoon winnen om onze vierde plaats veilig te stellen en niet om Ajax te helpen."



"Een voorkeur voor Feyenoord of Ajax heb ik ook niet. Ik zou het Feyenoord wel gunnen, na al die jaren. Ze staan inmiddels ook al 31 speelrondes bovenaan. Of ze ook echt voetballend de beste zijn weet ik niet. Voetballend zijn ze wel te pakken. Dat bleek ook tijdens de wedstrijd in Utrecht. Toen werd het 3-3, maar we hadden kunnen winnen. Feyenoord is wel de meest agressieve en de meest hongerige ploeg. Ze hebben een enorme drive om te winnen en om kampioen te worden. Ik denk dat ze het niet meer weggeven", besluit Ayoub.