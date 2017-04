Het ballenmeisje: Kahili Blundell

De voorsprong van Sydney FC in de Australische A-League is gigantisch. Natuurlijk volgen er nog Play-Offs, maar het krachtsverschil met de andere clubs is wel erg groot. Een mooie aanleiding om het mooiste meisje van Sydney in de picture te zetten. Deze week is ons ballenmeisje... Kahili Blundell.

De blonde Australische, van 14 februari 1982, groeide op in de metropool helemaal aan de andere kant van de wereld. Mondiaal is ze bekend als zogenaamde Octagon-girl. Wat betekent dat zij tussen elke ronde door met weinig kleding door de ring mag lopen tijdens gevechten van de UFC, oftewel de Ultimate Fighting Championship. Ze is daarvoor een veelgevraagd model.





Blundell werd gevraagd door een vriend, die al jaren ringgirls regelt voor vechtsportevenementen. "Ik wist direct dat ik het wilde doen", vertelde ze in een interview met FX Australia. "Dit was een moment dat misschien maar één keer voorbij zou komen. Voor mij de ideale job!"





Al op jonge leeftijd was ze geïnteresseerd in modellenwerk. Dat kwam door haar moeder, die vroeger ook als model werkte. Kahili was nog erg jong, toen haar moeder overleed. "Vanaf dat moment wist ik zeker dat ik net zoals haar wilde worden. Ik wilde op dat moment in haar voetsporen stappen."





Dat moment kwam uiteindelijk in 2011, toen ze werd benoemd tot Ralph Swimsuit Model of the Year. Toen haar naam werd uitgesproken als winnaar, kon ze haar ogen en oren niet geloven, vertelde ze. "Ik verwachtte dat hij een ander nummer zou oplezen. Maar het bleek echt mijn nummer", vertelde ze in de Herald Sun. "Ik train elke week keihard om fysiek in topconditie te blijven en competatief over te komen, zodat ik weer wordt gevraagd voor nieuwe opdrachten."





Ze houdt haar conditie sinds vijf jaar met name op peil met MMA trainingen en Muay Thai Kickboksen. "Ik heb altijd een sterke liefde voor fitness en gezondheid gehad en was nog twee jaar zelf personal trainer. Ook al zijn mijn carrièreplannen daarna veranderd, mijn hart zal altijd in de fitnessindustrie blijven liggen. Maar af en toe een nieuwe uitdaging aangaan, heb ik ook nodig."



Blundell groeide niet bepaald op als strandmeisje, vertelde ze in een interview met FX AU. Haar omgeving bestond uit wijngaarden. Na het overlijden van haar moeder verhuisde ze met haar vader naar Sydney. Daar werkte ze buiten personal trainer ook als danseres en nam ze deel aan combat sporten. "Ik hoop altijd lekker in mijn vel te zitten. Sporten is dat voor mij," vertelde de 1,67 meter kleine Octagon-girl ook. Hoe lang ze nog door wil gaan, weet ze niet.



Ondanks dat haar werk in het vechtsporten ligt, is ze buiten de ring een zoetaardig, lief meisje, wijzen haar foto's op social media uit. Op de bekende fora is ze erg fanatiek. Zo heeft ze op Instagram ruim 202.200 volgers en kent ze op Twitter net iets meer dan 22.000 mensen die voortdurend op de hoogte blijven van haar gebeurtenissen. Aantallen die zeker zullen blijven groeien door haar posts.