Verrassend: Europa League-clubs bijna foutloos op zondag

Peter Bosz opperde recent dat PSV - Ajax beter op maandag zou kunnen worden gespeeld. Dan zouden de Amsterdamse bezoekers een dag meer hersteltijd hebben van de zware Europa League-ontmoeting met Schalke 04, die komende donderdag in Gelschenkirchen plaatsvindt. Als we naar de uitslagen van afgelopen zondag kijken, is die extra hersteldag echter helemaal niet nodig.

Zes van de acht Europa League-deelnemers kwamen dit weekend negentig minuten in actie. Olympique Lyon speelde afgelopen zondag op Corsica tegen eilandclub SC Bastia, maar deze wedstrijd werd na 45 minuten gestaakt toen supporters van de thuisclub spelers meermaals het veld oprenden. De stand was op dat moment nog 0-0. De tegenstander van de Fransen in de Europa League, Besiktas, had het in vergelijking met zijn opponent rustiger. In Turkije werd dit weekend niet gespeeld, zodat supporters en spelers konden stemmen voor het referendum over de grondwetwijzing.

De overige zes clubs kwamen wel in actie en waren relatief succesvol. Liefst vijf van de zes clubs wonnen hun wedstrijd. Enkel Schalke 04 verloor. De Duitse hekkensluiter SV Darmstadt 98 bleek met 2-1 te sterk voor de West-Duitsers, maar gezien de vorm en wisselvalligheid van de club is dat niet alleen toe te schrijven aan mogelijke vermoeidheid.

De overige teams waren wel succesvol, ondanks dat sommigen onder hen relatief lastige wedstrijden kenden. Zo speelde Manchester United tegen koploper Chelsea en was SC Heerenveen voor Ajax vooraf een vrij geduchte tegenstander. De overige teams, Celta de Vigo, Racing Genk en Anderlecht, speelden bovendien alledrie een uitwedstrijd.

Wedstrijd Uitslag Manchester United - Chelsea 2-0 Ajax - SC Heerenveen 5-1 Oostende - Anderlecht 0-1 Kortrijk - Racing Genk 0-3 Granada - Celta de Vigo 0-3 Darmstadt 98 - Schalke 04 2-1

Ook in de Champions League wonnen de meeste ploegen 'gewoon' hun wedstrijd. Enkel Bayern München en Leicester City verzuimden en speelden gelijk tegen respectievelijk Bayer Leverkusen en Crystal Palace. Opnieuw is dit niet compleet aan vermoeidheid toe te schrijven. Bayern won sinds 2013 al niet meer in Leverkusen en speelde tussen tegen zijn zogenoemde angstgegner. Crystal Palace en Leicester City lijken gewoonweg niet zoveel in kwaliteit van elkaar te verschillen. Het verschil op de ranglijst is slechts twee punten. Daarnaast is Crystal Palace momenteel erg in vorm en versloeg het eerder deze maand al Chelsea met 1-2 en Arsenal met 3-0.