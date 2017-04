Eekman: "Nooit spijt gehad van terugkeer naar amateurs"

“ Ik zit elke week met spanning naar Feyenoord te kijken”

Jordy Clasie, Stefan de Vrij en Georginio Wijnaldum: zomaar wat spelers waarmee Tim Eekman jarenlang de kleedkamer deelde. Zij spelen nu bij Europese (sub)toppers, terwijl hij gelukkig is bij Barendrecht. "We gingen elke dag met elkaar om, maar als ze ergens anders gaan voetballen is het moeilijk om contact te houden", laat hij ELF Voetbal weten. "Ik heb nog weleens contact via de app, maar dat is minimaal. Ik heb niet echt vriendschappen overgehouden aan mijn Feyenoord-tijd. Het maakt me wel trots. Toen ik klein was waren de jeugdtoernooien geweldig. In de B1 en A1 ben ik geloof ik elk jaar kampioen geworden. Dat zijn mooie herinneringen."

In 2008 zet de verdediger zijn krabbel onder een contract bij Feyenoord, maar tot officiële minuten in het eerste elftal komt hij niet. Het kleine broertje Excelsior biedt uitkomst. Bijna vijftig keer komt hij in actie voor de club uit Kralingen, maar het merendeel van de wedstrijden vertoeft hij op de bank. "Natuurlijk had ik nog profvoetballer willen zijn. Ik had ook nog in de Jupiler League kunnen voetballen, maar op een gegeven moment moet je ook maatschappelijk gaan denken. Op dat moment was ik 23 en had ik weinig geld, dan vraag je je af: is dit het? Ga je investeren met het risico dat het niets wordt of ga je voor een maatschappelijk carrière en vind je het plezier terug in het voetbal? Dat was mijn afweging. Ik heb voor het tweede gekozen en daar heb ik zeker geen spijt van."

Ziggo Sport

Het hoofdstuk profvoetbal is dus omgeslagen, tenzij er een profclub komt waarvan hij goed kan leven, maar Eekman ziet dat niet snel meer gebeuren. "Ik werk veertig uur per week bij Ziggo Sport. Ik zorg ervoor dat de programma's op tijd starten. Ik ben nog volop bezig met sport daar, vooral met voetbal. Dat was wel even wennen, maar ik zit op kantoor. Andere spelers van Barendrecht zijn glazenwasser of werken in de bouw, dat is nog veel pittiger."

Qua voetbal is er desondanks weinig veranderd volgens de topscorer van de Zuid-Hollanders. "De faciliteiten zijn prima bij Barendrecht. Het doet niet veel onder voor bijvoorbeeld Excelsior. Alles is tot in de puntjes geregeld." Het enige dat volgens Eekman beter kan is het toeschouwersaantal. "Dat is soms wat weinig, maar dat komt misschien ook doordat er veel clubs in de buurt zitten. Bij pakweg Lienden loopt heel het dorp uit. Natuurlijk, er zijn nog wel wat dingen anders. Bij Barendrecht drinken we een pilsje na afloop, terwijl we bij Excelsior aan de eiwitshake zaten."

Jong-teams

Volgend jaar hoopt Eekman stappen te kunnen zetten naar boven met Barendrecht. Voordeel in dat proces: de groep blijft grotendeels intact. "Het is nog lastig in te schatten, want je weet niet wat voor Jong-teams erbij komen. Jong Sparta is bijvoorbeeld heel goed bezig nu. Als die groep bij elkaar blijft dan zie ik ze als titelfavoriet volgend jaar. Jong Vitesse is ook goed. Ze staan niet zo hoog, maar elke ploeg heeft het lastig tegen ze. Een jaar extra ervaring kan zomaar voor Jong AZ-praktijken zorgen. Ik heb liever dat teams als IJsselmeervogels, Rijnsburgse Boys of Quick Boys terugkomen, dat zijn veel leukere wedstrijden om te spelen. Tegen Jong-teams weet je niet of er spelers van het eerste of A'tjes tegenover je komen te staan en los daarvan is ook de ambiance in die wedstrijden helemaal niets."

Ook bij de club van zijn jeugd, Feyenoord, wordt inmiddels nagedacht over het laten doorstromen van het Jong-team in de voetbalpiramide. Het heeft niet Eekmans voorkeur, ondanks een speciaal weerzien. "Ik heb nog steeds sympathie voor de club. Ik hoop echt dat ze kampioen worden. Ik zit elke week met spanning te kijken, het is elke keer billenknijpen. Het leeft heel erg bij ons in de groep. Er zijn bij Barendrecht wel wat Ajacieden in de selectie, maar die houden zich op de achtergrond, haha."