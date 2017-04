Arsenal verslaat De Roons Middlesbrough wel

Iets meer lucht voor Ars ène Wenger: zijn Arsenal behaalde de broodnodige drie punten in het uitduel met Middlesbrough. Uitgerekend Alexis Sánchez en Mesut Özil maakten de doelpunten voor The Gunners. Bij Middlesbrough stond mannetjesputter Marten de Roon zoals gewoonlijk in de basis, na 78 minuten ging de Nederlander naar de kant.

Vijftien miljoen legde Middlesbrough afgelopen zomer neer voor de diensten van Marten de Roon, die in Nederland bij sc Heerenveen hooguit als nuttig gold. Maar in Italië bij Atalanta Bergamo groeide de middenvelder uit tot meer dan nuttig. Hij werd een favoriet van het publiek, dat maar een jaar mocht genieten van de Nederlander. De Premier League riep hem. Maar ook bij Middlesbrough is de kans aanwezig dat het bij een jaar blijf, na de nederlaag tegen Arsenal lijkt de kans klein dat de club behouden blijft voor het hoogste Engelse niveau.

Dat hoeft echter niets te betekenen voor De Roon, want er zijn meerdere Premier League-clubs met interesse in de Zwijndrechter. Southampton, Watford en Bournemouth worden genoemd als nieuwe club. Ook José Mourinho was onlangs lovend over zijn kwaliteiten. "Het middenveld van Middlesbrough is heel solide. Die jongen, De Roon, is fenomenaal. Zijn werklust is ongekend. Ik moet toegeven dat we het daar heel moeilijk mee hadden."

Oranje

De Roon debuteerde inmiddels ook voor het Nederlands elftal, net voor tijd vorig jaar tegen Luxemburg. Tegen Voetbal International na zijn debuut: "Het is niet zo dat Oranje nog domineert in de wedstrijden tegen de grote voetballanden. Dus er wordt iets anders gevraagd en ik denk dat ik dat kan bieden. Ik ben op dit moment de international met de minste minuten, dat kunnen er echt meer worden. Ik heb zeker het gevoel dat ik bij Oranje kan blijven."

De vorige kwalificatiewedstrijden had toenmalig bondscoach Danny Blind geen plekje over voor de veelzijdige De Roon, hoewel hij wel een vaste basisklant is in de Premier League. Drie doelpunten maakte de middenvelder dit seizoen, waarvan die tegen Manchester City het absolute hoogtepunt was. Toch kon ook De Roon niet voorkomen dat Arsenal met de winst aan de haal ging. Doelpunten van Alexis Sánchez en Mesut Özil bezorgden de Londenaren de overwinning.

De Roon is nog steeds vrij onbekend in Nederland, waar ligt zijn kracht? We vergeleken zijn laatste seizoen bij Heerenveen, het jaar bij Atalanta Bergamo en de huidige jaargang met elkaar. Aanvallend zien we dat De Roon zich vooral in de passing heeft ontwikkeld sinds zijn vertrek uit de Eredivisie. Verdedigend is er niet echt een ontwikkeling waarneembaar, maar scoort De Roon al drie jaar goede cijfers. Als zelfs Mourinho complimenten voor je over heeft, dan doe je het in ieder geval niet slecht.

Middlesbrough Atalanta Bergamo Heerenveen Succesvolle passes % 80 77 73 Aantal schoten per wedstrijd 0.74 0.56 1.24 Gecreëerde kansen per wedstrijd 0.30 0.50 0.94

Middlesbrough Atalanta Bergamo Heerenveen Duels gewonnen % 33,7 41,7 42,8 Intercepties per wedstrijd 1.48 3.67 2.18 Luchtduels gewonnen % 54,9 62,6 59,8 Opruimingen per wedstrijd 2.15 1.44 2.94

Bron: Squawka