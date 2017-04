De SuperELF van Heeswijkse aanjager Theo Lucius

1. Keeper: Heurelho Gomes (PSV)

“Het slot op onze deur. Nauwelijks te passeren. Mede door hem kwamen we zo ver in de Champions League, werden we twee keer kampioen en wonnen we de KNVB beker. Hij heerste in de zestien. Alle hoge ballen waren voor hem.”



2. Rechtsback: André Ooijer (PSV)

“Een speler als hij mist PSV nu. André was van grote waarde voor ons team en was op meerdere posities belangrijk. Hij hield zich aan zijn taken en kon echt een man uitschakelen. André is nog steeds een goede vriend van me. Iedereen in de ploeg kon het goed met hem vinden.”



3. Rechter centrale verdediger: Alex (PSV)

“Een ware rots in de branding. Alex is fysiek sterk, kopsterk en in alles een topverdediger. Hij is tegelijk aanvallend belangrijk bij corners en scoorde ook nog de belangrijke gelijkmaker in de kwartfinale van de Champions League tegen Olympique Lyon. Roste hij de bal na een afgeslagen vrije trap binnen. Dat kan hij ook nog.”



4. Linker centrale verdediger: Ernest Faber (PSV)

“Mijn kamergenoot op trainingskampen en bij Europese wedstrijden. In de loop der jaren is hij een vriend geworden. Ernest was met zijn instelling een voorbeeld voor de groep. Op het veld een pure mandekker. Niet lullen, maar poetsen.”





Theo Lucius en Ernest Faber voorop tijdens een training van PSV



5. Linksback: Wilfred Bouma (PSV)

“Een goede speler die ook als linksbuiten, spits, centraal achterin of op het middenveld kon spelen. Een manusje van alles. Opbouwend sterk, aanvallend een meerwaarde en een voorbeeld voor de jeugdopleiding van PSV.”



6. Verdedigende middenvelder: Phillip Cocu (PSV)

“Een speler van wie ik veel heb geleerd. Zowel op als buiten het veld. Phillip was in alles een aanvoerder. Hij bleef altijd rustig, deed nooit gekke dingen en beschikte over een enorm overzicht. Hij wist altijd op het juiste moment te versnellen, juist te handelen. Geweldig.”



7. Rechtshalf: Mark van Bommel (PSV)

“Als het moest, ging hij over lijken. Hij moest er veel voor doen om de top te bereiken, maar die strijd paste bij hem. Op en buiten het veld een aanjager, die de rest van de jongens oppepte en het team als aanvoerder op sleeptouw nam. Voor PSV vormde hij een belangrijke schakel.”



8. Linkshalf: Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord)

“Hij heeft natuurlijk een supercarrière achter de rug. Een gewaardeerde kracht. Gio deed nooit rare dingen, bleef altijd gewoon en verzaakte nooit. Bij Feyenoord een prima aanvoerder en nu ook een goede trainer.”





Driemaal begon Theo Lucius in de startopstelling van het Nederlands elftal



9. Rechtsbuiten: Jefferson Farfán (PSV)

“Farfán is fysiek de sterkste aanvaller met wie ik ooit heb gespeeld. Hij was niet heel groot, maar niet van de bal te krijgen. Hij was niet alleen ijzersterk, maar ook snel, had een goede voorzet, goede trap en zorgde voor veel goals en assists.”



10. Spits: Ruud van Nistelrooij (PSV)

“Op ons dertiende kwamen we tegelijk bij FC Den Bosch en speelden we samen. Hij op tien, ik als rechtshalf. Ruud was toen al supergoed. Daarnaast heb ik enorm veel respect voor wat hij naast het voetbal doet. Met zijn stichting helpt hij kansarme kinderen. Daar stopt hij veel tijd in. Knap.”



11. Linksbuiten: Arjen Robben (PSV)

“Zijn waarde werd de afgelopen periode weer eens duidelijk. Oranje met of zonder Robben scheelde enorm. Arjen is zo goed, zijn acties zijn vooraf niet te voorspellen. Op snelheid is hij nauwelijks bij te houden en hij gaat er altijd voor. Daarnaast een fantastische gozer.”



Wisselspelers:

Ronald Waterreus (PSV)

Anthony Lurling (FC Den Bosch)

Jan Vennegoor of Hesselink (PSV)

Roy Makaay (Feyenoord)

Pierre van Hooijdonk (Feyenoord)

Karim El Ahmadi (Feyenoord)

Fred van der Hoorn (FC Den Bosch)



Trainer: Guus Hiddink (PSV)

“Eigenlijk zou ik ook nog Bert van Marwijk willen noemen. Onder hem wonnen we de KNVB beker en kende ik een fantastisch jaar bij Feyenoord. Hiddink heeft me de kans geboden bij PSV. Onder zijn leiding bij PSV ben ik een international geworden. De training liet hij vaak aan zijn assistenten over, maar hij bezat de kwaliteit om de groep op de juiste momenten te prikkelen. Wij wisten onder hem ook altijd waar we aan toe waren.”