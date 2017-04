Bayern's hoop tegen Real: de statistieken

Bayern München moet dinsdag een 2-1 achterstand tegen Real Madrid wegwerken in de kwartfinale van de Champions League. Op basis van de historie zou dat moeten kunnen. Maar: het is vijf jaar geleden dat de Duitsers de Spanjaarden versloegen.

Beide grootmachten troffen elkaar 23 keer in Europees verband. Twaalf duels eindigden in een overwinning voor Bayern München, negen maal won Real Madrid. Bij twee duels was geen winnaar aan te wijzen. Het doelsaldo is in het voordeel van Bayern.

Head to head: 23 duels Winst Gelijk Verlies Doelpunten: Real Madrid 9 2 12 34 Bayern München 12 2 9 37

Wat dat betreft, goed nieuws dus voor de Duitse ploeg. Toch moeten we terug naar het seizoen 2011/'12. Arjen Robben speelde toen mee met Bayern München. De heenwedstrijd in de halve finale eindigde in een 2-1 zege voor Der Rekordmeister. Die stand stond tijdens de return ook op het programma, mede door een benutte strafschop van Robben in de 27ste minuut: 2-1.



De tweede wedstrijd kabbelde voort, want in het resterende deel van het duel werd niet meer gescoord. Strafschoppen moesten de beslissing brengen. Robben benutte dan wel een pingel in de zuivere speeltijd, in de strafschoppenserie nam hij zijn verantwoordelijkheid niet. Cristiano Ronaldo en Kaká deden dat wel namens Real, maar zij zagen hun inzet gekeerd worden. Sergio Ramos miste. Namens Bayern schoot alleen Philipp Lahm mis. Bastian Schweinsteiger benutte de beslissende strafschop: 1-3.





Laatste tien wedstrijden in de Champions League:

Seizoen: Duel: Eindstand: 2016/'15 Bayern-Real 1-2 2013/'14 Bayern-Real 0-4 2013/'14 Real-Bayern 1-0 2011/'12 Real-Bayern 3-4 n.s. 2011/'12 Bayern-Real 2-1 2006/'07 Bayern-Real 2-1 2006/'07 Real-Bayern 3-2 2003/'04 Real-Bayern 1-0 2003/'04 Bayern-Real 1-1 2001/'02 Real-Bayern 2-0

Op basis van de statistieken zou Bayern moeten kunnen winnen van Real. Enige addertje onder het gras: in Madrid won de ploeg van de elf onderlinge duels slechts drie keer.