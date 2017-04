Wie is de captain van Leicester City precies?

Leicester City hoopt dinsdag ten koste van Atlético Madrid de halve finale van de Champions League te behalen. De ploeg moet in eigen huis een 1-0 achterstand goed zien te maken. Captain Wes Morgan, die er al een maand uitligt met een rugblessure, keert wellicht terug. Wie is de routinier eigenlijk?

Naam: Westly Nathan Morgan

Club: Leicester City



Leeftijd: 33



Positie: Centrale verdediger

Lengte: 1.85 meter

Geboorteplaats: Nottigham (Engeland)

Geboortedatum: 21 januari 1984



Competitiewedstrijden dit seizoen: 27

Doelpunten: 1 en 1 assist

Privéleven: Morgan heeft een relatie met de zus van profvoetballer Leon Best, die bij Ipswich Town speelt. Hij is mede-eigenaar van Blue Ink, een tattooshop in Leicester.

Op 21 januari 1984 komt in het Engelse Nottingham Wes Morgan ter wereld. Hij begint met voetballen bij Notts County. Die club stuurt hem weg, maar collegeteam Dunkirk pikt hem op. Daar doet hij het zo goed dat hij terecht komt in de jeugd van de club uit zijn geboortedorp: Nottingham Forrest. In de zomer van 2002, hij is dan achttien jaar, maakt de centrale verdediger de overstap naar het eerste elftal van de ploeg. Een jaar later verkast hij naar Kidderminster Harries; een bescheiden clubje op laag niveau. Na een verhuurperiode van drie maanden keert hij terug op het oude nest.

Op 30 januari 2012 sluit hij aan bij Leichester City. De verdediger wordt verkocht voor 1,30 miljoen euro. Hij komt over van de ene club uit het Championship en sluit aan bij de andere club op het tweede niveau van Engeland. Leicester boekt dan nog niet zulke goede resultaten als in haar succesdagen een paar jaar later. De ploeg wordt negende in de competitie. Morgan maakt wel veel minuten.

In het seizoen 2013/'14 maakt Leicester City indruk op het tweede niveau. De club promoveert naar de Premier League. Het is de jaargang waarin Morgan voor het eerst opgeroepen wordt voor het nationale elftal van Jamaica. Hij kwam tot nu toe dertig keer in actie voor het nationale elftal van het land van zijn vader.

Morgan is dan al lang één van de belangrijkste spelers van de club. Zijn toenmalige trainer Claudio Ranieri zei in mei 2013 over hem in the Daily Telegraph: "Wes Morgan is net Baloo van The Jungle Book. Hij is een grote vriendelijke beer, die over al zijn ploeggenoten waakt. Hij spreekt niet veel, maar als hij praat, luistert iedereen."

Mede daarom is het dus te hopen voor de club dat hij dinsdag fit genoeg is om te spelen tegen Atlético Madrid.