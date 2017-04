ELF jaar geleden: Barça legt basis voor Champions League-winst

Na het succes in 1992 was het in 2006 opnieuw raak voor FC Barcelona. De ploeg toonde zich de beste van Europa en veroverde de Champions League. De basis voor de finaleplek werd elf jaar geleden gelegd in San Siro, toen de Catalanen in de halve finale de heenwedstrijd tegen AC Milan met 0-1 wonnen.

Het was op 18 april 2006 een confrontatie tussen twee absolute grootmachten. Kaká, Shevchenko, Pirlo; de selectie van AC Milan bulkte van de klasse. FC Barcelona beschikte over mannen als Eto’o, Ronaldinho en Puyol. Nederlanders speelden in die tijd nog in grote getale bij Europese topclubs. Tijdens het duel in San Siro verschenen Jaap Stam en Clarence Seedorf aan de aftrap, evenals Giovanni van Bronckhorst en Mark van Bommel. Trainer bij de Spanjaarden was niemand minder dan Frank Rijkaard.



Zo’n 80.000 toeschouwers waren in Milaan getuige van een enerverend voetbalgevecht. Doelpunten bleken schaars. Eén briljant moment van Ronaldinho brak de ban. Met een perfect uitgemeten pass zette hij tegen zijn latere club Ludovic Giuly alleen voor doelman Dida, waarna de Fransman het heerlijk afmaakte. Het was voldoende voor de overwinning. In de resterende 33 minuten konden de Milanezen de achterstand niet meer wegwerken.







AC Milan: Dida; Stam ('77 Cafu), Nesta, Kaladze, Serginho; Gattuso ('74 Ambrosini), Pirlo ('67 Maldini), Kaká, Seedorf; Sjevtsjenko, Gilardino.



FC Barcelona: Victor Valdés; Oleguer ('75 Thiago Motta), Márquez, Puyol, Van Bronckhorst; Van Bommel, Edmílson, Iniesta; Giuly ('71 Belletti), Eto'o, Ronaldinho ('89 Maxi Lopez).



Een week na de victorie in Milaan klaarde Barcelona de klus in eigen huis (0-0). De finale werd eveneens een prooi voor Rijkaard en de zijnen, door Arsenal met 2-1 te verslaan. Het bleek de opmaat voor een aantal glorieuze jaren. Na 2006 veroverden de Catalanen ook in 2009, 2011 en 2015 de ‘Cup met de grote oren’.



Na het bereiken van de halve finale in 2006, nam AC Milan een jaar later alsnog de beker in ontvangst. Het is nog altijd de laatste Champions League-editie die de club won. Vervolgens ging het bergafwaarts met de Rossoneri. De landstitel ging de afgelopen dertien jaar maar één keer naar AC Milan, met de tiende plaats van 2015 als dieptepunt. Wereldtoppers herbergt de selectie niet meer. De fans zullen smachten naar de terugkeer van spelers van het kaliber Nesta, Maldini, Gattuso. En naar heerlijke voetbalavonden als die van 18 april 2006.