Treedt Oranje Onder 17 in voetsporen van ‘lichting 94’?

De selecties tijdens het komende EK bestaan volledig uit spelers van deze eeuw. De grens ligt op 1 januari 2000, wat betekent dat Matthijs de Ligt en Justin Kluivert bijvoorbeeld net te oud zijn. Toch beschikt de groep over een klein beetje Eredivisie-ervaring. Dogucan Haspolat viel in augustus in tijdens Feyenoord – Excelsior en kroonde zich tot eerste ‘2000-speler’ op het hoogste niveau in Nederland. Het bleef tot dusver overigens nog wel bij die zes minuten voor Haspolat.



De overige 29 spelers wachten nog op hun eredivisiedebuut. Wel speelde een aantal van hen al duels in de Eerste Divisie of Tweede Divisie. Zo is Myron Boadu, die zelfs het geboortejaar 2001 heeft, dit seizoen aardig dreef bij Jong AZ. Hij scoorde zes keer en mocht in de winterstop mee met het trainingskamp van de hoofdmacht. Ook Thomas Buitink viel op door bij zijn debuut voor Jong Vitesse twee keer te scoren tegen AFC. Hij was op dat moment pas 16 jaar en 75 dagen.



AZ hofleverancier

Van de dertig geselecteerden spelen er zes bij AZ, waarmee de Alkmaarders hofleverancier zijn. Ajax en Feyenoord leveren beiden vijf talenten, terwijl drie PSV’ers zich mogen verheugen op het EK. Opvallend is de naam van Juan Familia Castillo. De middenvelder verruilde vorig jaar Ajax voor Chelsea, waar hij onlangs zijn eerste profcontract tekende. Hij is de enige geselecteerde die niet voor een Nederlandse club speelt. De overige 29 talenten spelen allen voor eredivisieclubs. De Jupiler League levert, met uitzondering van de beloftenteams, geen spelers.



Maandag maakt oud-Feyenoorder Van Wonderen zijn definitieve selectie bekend. Vervolgens start de ploeg op zondag 30 april de voorbereiding. Vier dagen later begint het echte werk in Kroatië, dat gastheer is van het toernooi. Om 12.00 uur is Oekraïne de eerste tegenstander, waarna ook duels met Noorwegen (7 mei) en Engeland (10 mei) op het programma staan. Aan het toernooi doen zestien landen mee en de wedstrijden duren tachtig minuten.



Lichting ‘94

Oranje Onder 17 hoopt komende maand in de voetsporen te treden van de generatie 1994. Die lichting won in 2011 het jeugd-EK in Servië. Met spelers als Terence Kongolo, Memphis Depay, Nathan Aké, Karim Rekik, Jetro Willems en Tonny Vilhena beschikte de ploeg over buitengewoon veel kwaliteit. In de finale versloeg Oranje destijds Duitsland met maar liefst 5-2. Een jaar later won Nederland wederom het EK Onder 17, door opnieuw de Duitsers te verslaan in de eindstrijd. Kan Oranje binnenkort voor de derde keer de beker omhoog houden?



De voorselectie voor het EK Onder 17 in Kroatië:

Zakaria Aboukhlal (Willem II), Mitchel Bakker (Ajax), Myron Boadu (AZ), Sven Botman (Ajax), Achraf el Bouchataoui (Feyenoord), Thomas Buitink (Vitesse), Tijn Daverveld (PSV), Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Juan Familia Castillo (Chelsea), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Liam van Gelderen (Ajax), Jay Gorter (AZ), Justin de Haas (AZ), Dogucan Haspolat (Excelsior), Brad van Hoeven (Sparta Rotterdam), Daniel van Kaam (FC Groningen), Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Orkun Kokcu (Feyenoord), Delano Ladan (ADO Den Haag), Robin Lathouwers (AZ), Noah Lewis (Feyenoord), Mohamed Mallahi (FC Utrecht), Andrew Mendonca (PSV), Koen Oostenbrink (PSV), Thijs Oosting (AZ), Kik Pierie (sc Heerenveen), Jasper Schendelaar (AZ), Ian Smeulers (Feyenoord), Tommy St. Jago (FC Utrecht), Giovanni de la Vega (Ajax).





De lichting '94 won in 2011 het EK onder 17