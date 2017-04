Neres opvallend effectiever dan Kluivert

De hype rondom Kluivert is misschien wel groter dan die rond de winteraankoop van twaalf miljoen euro. Amsterdamse branie krijgt de voorkeur boven Braziliaanse brille. Is dat wel op zijn plaats? 'Je hebt leugens, je hebt grove leugens, en je hebt statistiek', zeggen sceptici van de opkomst van cijfermatige analyses in de sport. Aan die sceptici is het volgende overzicht niet besteed.

Kluivert Neres Doelpunten per 90 min 0,16 0,99 Assists per 90 min 0,16 0 Gecreëerde kansen 1,77 2,30 Sleutelpasses 1,61 2,30 Schoten per 90 min 1,61 4,27 Schotnauwkeurigheid 22% 82% Schoten binnen 16 per 90 min 0,96 2,63 Schoten buiten 16 per 90 min 0,64 1,64 Gewonnen duels 50% 33,33%

Deze statistieken zijn gebaseerd op uitsluitend Eredivisie-wedstrijden

Groot is de opwinding om het vernuft en lef dat Kluivert dit seizoen laat zien. Afgezet tegen de prestaties van Neres laten de cijfers een ander beeld zien. De Braziliaan is doeltreffender en opvallend actiever dan zijn aanvalspartner als het gaat om doelgerichtheid. Bijna drie keer zo vaak per wedstrijd waagt hij een poging op doel, met (omgerekend naar doelpunten per negentig minuten) ruim zes keer zoveel doelpunten als gevolg.





Kluivert Neres Totaal passes per 90 min 19,45 29,56 Voorwaartse passes per 90 min 8,52 13,47 Achterwaartse passes per 90 min 10,77 16,09 Passnauwkeurigheid 83% 87%

In balbezit laat Neres (20) zich überhaupt nadrukkelijker gelden dan de drie jaar jongere Kluivert (17). Hij speelt vaker de bal naar een teamgenoot, zowel voorwaarts als achterwaarts, en is hierin bovendien zorgvuldiger. Leugen of waarheid, de statistieken zijn in het voordeel van Neres. Hoe dan ook, Peter Bosz hóéft niet te kiezen. Dat kan hij tijdens de Klassieker met eigen ogen zien.