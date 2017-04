Welke oud-Eredivisiespelers zien we ook in de Premier League?

Ook bij de nummer twee, Newcastle United, staat een aantal Nederlanders onder contract. Vurnon Anita (oud-Ajacied) en natuurlijk Siem de Jong (PSV) hebben nog een contract bij The Magpies, waarbij Anita momenteel redelijk vaak in actie komt. Ook FC Twente-kampioen Cheick Tioté stond er onder contract, maar hij verkaste deze winter naar het grote geld in China.

De huidige nummer drie van het Championship, vanaf deze tot de zesde plaats worden er play-offs gespeeld om het derde promotieticket, is een Nederlands bolwerk. Reading FC staat onder leiding van coach Jaap Stam, en ook assistent-coaches Saïd Bakkati en Andries Ulderink hebben een verleden in de Eredivisie. Van de spelers zijn Roy Beerens, Joey van den Berg en Danzell Gravenberch oude bekenden. Die laatste speelde overigens maar zes duels op het hoogste niveau in Nederland. Namens FC Dordrecht...

Ook bij de nummer vier, Huddersfield Town, staat een Nederlander en tevens oud-Eredivisionist onder contract. Rajiv van La Parra debuteerde weliswaar in de Franse competitie, maar kwam niet veel later alsnog naar Nederland. Daar speelde hij een tijd voor sc Heerenveen, waarna Wolverhampton Wanders zijn nieuwe werkgever werd.

Mocht Sheffield Wednesday het halen in de nacompetitie, dan wordt de afvaardiging een stuk groter. Bij The Owls staan tweevoudig international Glenn Loovens en oud-Ajacied Urby Emanuelson onder contract. Ook Sam Hutchinson is in dienst van Sheffield. Hij speelde een blauwe maandag bij Vitesse en kwam welgeteld tot één minuut in de Eredivisie: tegen Ajax.

Wie veel vaker in Arnhem speelde waren Tomás Kalas en Lucas Piazon. Het duo kwam bij Chelsea echter niet aan de bak en draagt momenteel het shirt van Fulham, de club die sowieso een rijke geschiedenis heeft wat oud-Eredivisionisten betreft. Gaat er weer een aantal volgen?



Alleen als Leeds United, momenteel de nummer zeven van het Championship, zich nog plaatst voor de play-offs én daarin ook als winnaar uit de bus komt, komt er niet meteen een bekend gezicht voor terug. Bij The Whites, die in 2004 degradeerden uit de Premier League, staat geen voormalige speler uit de Eredivisie onder contract.