Video: Samenvatting: Leicester City-Atlético Madrid (1-1)

Het sprookje van Leicester eindigt in de kwartfinale van de Champions League. Na een kampioenschap in de Premier League, het overleven van de groepsfase en het uitschakelen van Sevilla, bleek Atlético Madrid over twee wedstrijden toch te sterk. In Madrid won Atlético al met 1-0 en die voorsprong gaf het niet meer weg. Vardy scoorde nog wel, maar het was niet genoeg.