Waarom Real Madrid de Champions League gaat winnen

Onderling resultaat

Van de overgebleven ploegen is er geen een die vaker van Real won dan verloor. Tegen Atlético Madrid, FC Barcelona en Borussia Dortmund spreken de statistieken in het voordeel van De Koninklijke. Juventus en Monaco stapten na een wedstrijd tegen de Madrilenen even vaak als winnaar als als verliezer van het veld.

Eindrondes

Real Madrid weet hoe het is om in de laatste rondes van het miljardenbal te spelen. In 2014 en 2016 wist de ploeg de Champions League te winnen, en de laatste keer dat Real niet minstens de halve finale bereikte was in 2010. Van de huidige concurrenten komt alleen Barcelona in de buurt van deze statistiek. De Catalanen kwamen in 2014 echter niet verder dan de kwartfinale. Real was bovendien de club die de Champions League het vaakst won: 11 keer. Ook hier wordt de club gevolgd door de aartsrivaal: Barcelona won de cup met de grote oren vijf keer.

2016/17

De Madrilenen zijn op alle vlakken aan een uitstekend seizoen bezig. Niet alleen in de Champions League is er succes, ook in de competitie staat de ploeg van Zidane bovenaan. Het verschil met nummer twee Barcelona bedraagt drie punten, en dan heeft Real ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld. Na het verloren tweeluik met Celta Vigo in de Copa del Rey zit de triple er niet meer in, maar met de landstitel en de Champions League zou het seizoen voor Real zeker geslaagd zijn.

Cristiano Ronaldo

Met drie treffers was Ronaldo wéér belangrijk tegen Bayern München. Vorige week behaalde hij als eerste speler ooit de mijlpaal van honderd Europese goals en na vandaag staat ook zijn doelpuntenaantal in de Champions League op honderd. Ook in het succes van dit seizoen speelt de aanvaller een belangrijke rol: Ronaldo was dertien keer direct betrokken bij een doelpunt, zes doelpunten en zeven assists. Alleen Lionel Messi staat met elf doelpunten en twee assists ook op een totaal van dertien.