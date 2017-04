De vier grootste middenveldtalenten in de Ajax-jeugd

De beste voetballers lopen op het middenveld. In ieder geval bij Ajax is dat het geval. De Amsterdamse fixatie op de middelste linie resulteerde in de doorstroom van toptalenten als Donny van de Beek en Abdelhak Nouri naar het eerste elftal. Wie volgt? Vier van de grootste middenveldtalenten van De Toekomst op een rij.

Carel Eiting (19, Jong Ajax)

De meest bekende (en gevorderde) van het stel. Van Eiting wordt verwacht dat hij binnen enkele jaren het vuile werk opknapt achter creatievelingen Van de Beek en vooral Nouri. Zoals hij dat eerder in de jeugd en bij Jong Ajax ook al geregeld deed. Maar Eiting is meer dan een stofzuiger. De negentienjarige Amsterdammer is intelligent, balvast, kalm, en heeft de basistechniek om zijn tactisch inzicht in de praktijk te brengen. Een geboren aanvoerder. Hij doorliep alle vertegenwoordigende jeugdelftallen van de KNVB en maakte in het bekertreffen met Kozakken Boys zijn debuut voor Ajax 1.





Jurriën Maduro (15, Ajax Onder 17)

De helft van een Ajax-tweeling en helft van een ex-Feyenoord-tweeling. Er zal wat gevloek geklonken hebben in een kantoortje op Varkenoord toen de gebroeders Jurriën en Quinten Maduro drie jaar geleden bekendmaakten de club te verlaten. De bestemming van het duo werkte al weinig pijnverlichtend. Aandacht voor individuele ontwikkeling dreef de broers naar Amsterdam. En daar deden ze met verdediger Jurriën wat ze vroeg of laat met alle grote talenten doen: doorschuiven naar het middenveld. Maduro is een controlerende middenvelder die eerst zijn verdedigende taken op orde heeft voordat hij zich aanvallend laat gelden. En dat laatste gebeurt, gezien zijn verdedigende kwaliteiten, vaak.





Ryan Gravenberch (14, Ajax Onder 17)

De commentator van dienst kon het niet vaak genoeg herhalen tijdens de wedstrijden van Ajax in de ABN Amro Future Cup in het paasweekend. Die lange, wat slungelig ogende maar weergaloos spelende middenvelder is pas veertien jaar oud. Zijn fluwelen balbehandeling is een lust voor het oog. Als Gravenberch dezelfde fysieke ontwikkeling gaat doormaken die oudere broer en oud-Ajacied Danzell Gravenberch doormaakte, dan heeft Ajax over een paar jaar een middenvelder die alles in huis heeft om de wereldtop te bereiken. Als veertienjarige tot de favorieten behoren voor de Speler van het Toernooi-verkiezing van de Future Cup: dan ziet je toekomst er goed uit.





Naci Ünüvar (13, Ajax Onder 16)

Als dertienjarige meedoen met Ajax Onder 16: dan zit het qua potentie wel goed. Zeker als je dan ook nog op de belangrijke nummer tien-positie mag opereren. Ünüvar maakt zijn achterstand in leeftijd ruimschoots goed met een voorsprong in technische vaardigheden en spelinzicht. Manchester United informeerde al eens, maar kreeg te maken met Ünüvar senior. De vader van de piepjonge Naci was er als de kippen bij om aan te geven dat de toekomst van zijn zoon bij Ajax ligt. Dat horen ze graag in Amsterdam.