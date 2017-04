Nieuwe remontadas voor Barcelona lijkt kansloos tegen Juventus

'Het wonder van Camp Nou' geschiedde voor Barcelona tegen Paris Saint-Germain . Een 4-0 nederlaag werd door een 6-1 nog weggewerkt. Tegen Juventus is de missie qua doelpunten minder zwaar, maar gezien de tegenstander staan de Catalanen voor een werkelijke mission impossible.

Het is algemeen bekend dat Italiaanse ploegen minder vaak een tegentreffer hoeven te incasseren dan Arnold Kruiswijk een doelpunt maakt. En de Oude Dame is wat dat betreft ook nog eens het toonbeeld van defensieve zekerheid. In de Serie A krijgt de formatie van Massimiliano Allegri verreweg de minste tegendoelpunten (20). Achtervolgers AS Roma (27) en Napoli (33) zijn daarin veel minder stabiel.

Alleen Bayern beter

Ook Europees gezien zijn er bijna geen teams die minder tegentreffers krijgen dan Juventus. In alle Europese topcompetitites (Engeland, Spanje, Frankrijk en Italië - en voor het gemak hebben we ook Nederland erbij gehaald) moet alleen Bayern München (17) minder vaak een tegendoelpunt incasseren dan Juventus.

Minimaal drie doelpunten moet Barça maken tegen Juventus om in elk geval een verlenging af te dwingen. Dat is een flink karwei dat dit seizoen alleen Napoli en (3-2, Coppa Italia) en Genua (3-1, Serie A) lukten. En driemaal kreeg Juve twee tegendoelpunten; in alle (!) andere duels hoefde Gianluigi Buffon maar één keer óf helemaal niet te vissen.

Zeg nooit 'nooit'

De laatste keer dat de inmiddels 39-jarige doelman vier tegentreffers kreeg in één duel, volgens Barça-coach Luis Enrique heeft zijn ploeg overigens zelfs vijf doelpunten nodig tegen Juvenus om de volgende ronde te halen, was vorig seizoen. Dat was destijds ook in de Champions League, tegen Bayern München. De Duitsers hadden daar overigens wel een verlenging voor nodig en óók dat was een krankzinnige ontknoping: in de pauze was het namelijk nog 0-2 voor de formatie uit Turijn. Een tweede keer zal Juve een riante uitgangspositie niet willen verspelen.

Een veel grotere ontsnapping dan Bayern heeft Barcelona woensdagavond in Camp Nou nodig. Uit de prestatie van Bayern en de eigen wedstrijd tegen PSG zullen de Catalanen ongetwijfeld veel vertrouwen halen. Gezien de defensieve zekerheid van Juventus lijkt het bijna een onmogelijke opgave. Maar in Barcelona en omstreken weten ze inmiddels één ding zeker: zeg nooit 'nooit' in de omgeving van Lionel Messi en consorten...