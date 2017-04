Dit is Jordan Rezabala, het vermeende transferdoelwit van PSV

Terwijl de roep om een grote schoonmaak aanzwelt is PSV achter de schermen druk bezig De Herdgang van een verse dosis talent te voorzien. Een van de doelwitten, volgens Ecuadoriaanse media, is de Ecuadoriaan Jordan Rezabala.

Jordan Rezabala

Geboren: 29-02-2000 (17)

Nationaliteit: Ecuadoriaanse

Positie: middenveld

Club: Independiente del Valle

In het Ecuadoriaanse Sangolquí viel onlangs een brief op de deurmat. Afzender: PSV. Of Jordan Rezabala er iets voor voelt om aankomende zomer naar Nederland te reizen voor een stage bij PSV. De Eindhovenaren willen de zeventienjarige spelmaker graag van dichtbij aan het werk zien, zo schrijft Estádio.

Dat verzoek is niet los te zien van de uitstekende prestaties die Rezabala op de mat legde tijdens het Zuid-Amerikaans kampioenschap voor spelers tot zeventien jaar. Hij maakte indruk voor Ecuador Onder 17, niet in de minste plaats op de PSV-scouts.

In het werkterrein van Zuid-Amerikaanse talentenspeurders zingt de naam van Rezabala al langer rond. De kleine, behendige middenvelder kreeg al vaker ogen op zich gericht, met name vanwege zijn verfijnde balbehandeling, zijn spelinzicht en dribbels. Daarnaast heeft hij een aardige trap in zijn linkerbeen.

Het is overigens nog geen uitgemaakte zaak dat Independiente del Valle wil meewerken aan een al dan niet tijdelijke overstap naar PSV. De club erkent de kwaliteiten van haar pupil en is er veel aan gelegen om de aanvoerder van het hoogste jeugdteam te behouden.