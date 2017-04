Kylian Mbappé, in de voetsporen van Thierry Henry

Manchester City-ster Kevin De Bruyne had geen idee wie hij was, gaf hij eerlijk toe in aanloop naar de Champions League-duels met AS Monaco. Inmiddels kent de hele voetbalwereld hem, inclusief De Bruyne. Want Kylian Mbappé (18) maakt snel naam. Zoals ook in de tweestrijd met Borussia Dortmund. De Franse tiener wil Thierry Henry achterna en voorbij. Via een plan dat hij samen met familie smeedde.