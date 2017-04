Herboren Falcao geeft sprookje Monaco vervolg

Weinig mensen hadden de wederopstanding van Radamel Falcao zien aankomen. Toch blijkt El Tigre het echte killer instinct nog altijd in zich te hebben. De Colombiaanse spits kan spreken van een ronduit bewogen carrière.



Opmars

Na een doorbraak bij River Plate in de Argentijnse competitie maakt Europa echt kennis met Radamel Falcao na zijn overstap naar FC Porto. In Portugal groeit de Colombiaan uit tot een van de beste spitsen van de wereld. Met liefst 72 doelpunten in 87 duels kan de spits rekenen op interesse van tientallen Europese topclubs. Atlético Madrid trekt uiteindelijk aan het langste eind en maakt zo'n veertig miljoen euro over naar Portugal.





Falcao werd een absoluut fenomeen bij FC Porto



Ook bij Atlético Madrid ontwikkelt Falcao zich als een afmaker pur sang. Hij is niet eens overdreven groot, maar vooral met zijn hoofd is de spits werkelijk onverslaanbaar. Falcao is in Spanje een nachtmerrie voor iedere verdediger en maakt het ene doelpunt na het andere. Desalniettemin vindt de Colombiaanse spits het mooi geweest bij de ploeg van Diego Simeone. Hij besluit te vertrekken naar AS Monaco.



Blessure

Opvallend genoeg raakt Falcao niet één keer geblesseerd in dienst van Atlético. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht wanneer hij tekent bij het ambitieuze Monaco. In januari 2013 slaat desondanks het noodlot toe. Falcao scheurt een kruisband in zijn linkerknie. Het is een enorme klap voor de aanvaller, die dankzij deze slepende blessure het WK van 2014 in Brazilië aan zich voorbij moet laten gaan.





In Manchester bleven de beloofde doelpunten uit



Het blijkt het einde van de Falcao die ooit zo dodelijk en scherp was voor het doel. Jarenlang worstelt de spits met zichzelf en nergens bereikt hij zijn niveau van weleer. Tot nu. Na mislukte omzwervingen bij Manchester United en Chelsea is Falcao weer helemaal terug. Dit seizoen staat de teller op achttien doelpunten in de Ligue 1. Ook vanavond is hij enorm belangrijk voor zijn ploeg met een goal in de kwartfinale van de Champions League. De inmiddels 31-jarige spits heeft hopelijk nog een aantal jaartjes voor de boeg om deze vorm door te trekken.





River Plate FC Porto Atlético Madrid Chelsea Manchester United Monaco Wedstrijden 94 87 91 12 29 59 Doelpunten 36 72 70 1 4 40 Assists 6 17 9 0 5 6