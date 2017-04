Acht bijzondere feitjes over FC Barcelona - Juventus

Er was geen doorkomen aan voor Lionel Messi, Luis Suarez en Neymar. De huidige topscorer van de Champions League (Messi, elf goals) en de speler met de meeste assist (Neymar, acht) waren niet in staat de Italiaanse muur te doorbreken. Net als in de heenwedstrijd. Daarmee is Juventus derde ploeg in de Champions League-historie die Barcelona in twee duels in de knockout-fase van scoren houdt: Manchester United (2007/08) en Bayern München (2012/13) lukten dat ook.



Messi vs. Buffon

Het werd dus niet de avond van Messi, de nummer tien van Barcelona die zijn team al vaker redde. Het mag alleen geen verrassing heten dat de Argentijn niet tot scoren kwam tegen Juventus. Messi wist namelijk nog nooit het net te vinden wanneer Gianluigi Buffon op doel stond. Zo blijft de goalie, inmiddels 39 jaar, een plaaggeest voor Messi.



Het was voor Buffon zijn 46ste clean sheet in de Champions League. De Italiaan heeft daarmee nog drie keepers voor zich: Iker Casillas (54), Edwin van der Sar (50) en Petr Cech (47). Dit seizoen kan Buffon Cech dus passeren en Van der Sar tot op één clean sheet naderen, als Juventus geen tegengoals krijgt in de halve finales en de finale doorkomt zonder een tegengoal.



Messi was tot de kwartfinales al goed voor elf doelpunten, maar de motor haperde tegen Juventus. De meervoudig Wereldvoetballer van het Jaar vuurde vijf schoten af die niet eens tussen de palen waren. We moeten terug naar 2011 (wedstrijd tege BATE Borisov) om een soortgelijke statistiek op te duikelen. Toen zag Messi zes schoten naast en over het doel gaan zonder de keeper te testen.







Luis Enrique vs. Allegri

Uiteindelijk had Barcelona woensdagavond maar één schot op doel, die kwam wel van Messi. Maar voor een team dat dit seizoen in alle competities de meeste goals heeft gemaakt (143) is dat wel aan de magere kant. Het was ook voor het eerst sinds 21 thuisduels in de Champions League dat Barcelona niet tot scoren kwam.



Ook voor Luis Enrique was het een bijzondere avond. De trainer die na dit seizoen afscheid neemt verloor tegen Juventus voor het eerst als trainer van Barcelona een thuiswedstrijd in de Champions League. Voor collega Massimiliano Allegri was het logischerwijs een betere avond. Het is al voor de tweede keer in drie seizoenen onder Allegri dat Juventus de halve finales van de Champions League haalt. Voor zijn komst lukte het De Oude Dame twaalf keer niet om zo ver te komen.