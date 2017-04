Zo presteerde Ajax in het verleden op Duits grondgebied

Ajax hoopt vanavond de halve finales van de Europa League te bereiken. Dan moet de formatie van trainer Peter Bosz een 2-0 voorsprong verdedigen in de Veltins Arena van Schalke 04 . Ajax ging in het verleden zeventien keer op bezoek in Duitsland en won zes keer. Zeven keer was er verlies.

Ajax speelt donderdag voor het eerst in de historie een officiële uitwedstrijd tegen Schalke 04, de huidige nummer elf in de Bundesliga. Die Königsblauen zijn dit seizoen in Europees verband nog ongeslagen in Gelsenkirchen. In de groepsfase won Schalke in eigen huis van Red Bull Salzburg (3-1), Krasnodar (2-0) en OGC Nice (2-0). In de tweede ronde en achtste finale speelde de ploeg van trainer Markus Weinzierl gelijk: PAOK Saloniki (1-1) en Borussia Mönchengladbach (1-1).



Voor Ajax lijkt het dus niet direct een eenvoudige klus te worden, al bleken de Amsterdammers in de thuiswedstrijd geen enkele moeite te hebben met Schalke, dat zondag het echec in de ArenA een passend vervolg gaf met een verloren competitiewedstrijd tegen de hekkensluiter in de Duitse Bundesliga Darmstadt (2-1).



Dortmund

Toch heeft Ajax het historisch gezien vaak lastig in Duitsland. Zeventien trok de recordkampioen van Nederland over de grens naar Duitsland en zes keer keerden de Amsterdammers met winst terug in de hoofdstad.



De laatste keer dat Ajax op Duitse bodem speelde was in de Champions League van het seizoen 2012/13. Toen was Borussia Dortmund de tegenstander. BVB won toen met 1-0 door een goal van Robert Lewandowski. In 1995/96 won Ajax nog bij Dortmund in de Champions League: 0-2 (goals van Edgar Davids en Patrick Kluivert).



Een ander nog vrij recente bezoek aan Duitsland was die aan Hamburg. In het seizoen 2008/09 speelde Ajax voor de UEFA Cup tegen HSV. De Amsterdammers wonnen met 0-1 door een goal van Leonardo. Het was de tweede keer dat Ajax HSV voor eigen publiek klopte: dat gebeurde ook in het seizoen 1987/88 in de Europacup II. Hennie Meijer maakte toen het enige doelpunt: 0-1.

Bayern

Twee seizoenen voor de goal van Leonardo in Hamburg ging Ajax ook naar Duitsland, toen voor een UEFA Cup-duel met Werder Bremen, die avond liep uit op een grote teleurstelling. Bremen won met 3-0. Twee jaar daarvoor, in het seizoen 2004/05, incasseerde Ajax een nog grotere nederlaag op Duits grondgebied. Toen werd het team van Ronald Koeman in de Champions League overklast door FC Bayern München en Roy Makaay, die die avond drie keer scoorde in het Olympia Stadion (4-0).



Ajax speelde in totaal vier keer een uitwedstrijd tegen Bayern en won geen enkele. In het seizoen 1994/95 werd Der Rekordmeister wel op 0-0 gehouden in München. In Amsterdam won Ajax de thuiswedstrijd in de halve finale van de Champions League met 5-1 en bereikte zo de finale tegen AC Milan in Wenen.