Ajax kan in Duitsland historie schrijven

De transfervrije verdediger Sead Kolasinac zou komend seizoen best wel eens voor Arsenal kunnen gaan spelen, terwijl de middenvelders Leon Goretzka en Max Meyer door een groot aantal clubs worden begeerd. Het is voor hen niet te hopen dat scouts al te veel aandacht schenken aan de beelden van Ajax-Schalke. Maar wellicht is het voor Ajax niet te hopen als al die talenten van Schalke in hun naar de Amsterdamse ArenA gemodelleerde Veltins Arena donderdagavond gaan laten zien dat ze tot heel wat meer in staat zijn dan ze lieten zien tijdens die 2-0 nederlaag.





Overigens is het meespelen van de Bosnische international Kolasinac hoogst onzeker. Hij is geblesseerd evenals zijn collega verdediger en Duits international (meer dan veertig interlands) en Schalke-aanvoerder Benedikt Höwedes hoogst onzeker. Beiden zijn geblesseerd, evenals aanvaller Eric-Maxim Choupo-Moting die misschien zelfs tot aan het einde van het seizoen is uitgeschakeld. Klaas Jan Huntelaar daarentegen is speelklaar.



Donderdag 20 april, 21.05 uur:

EUROPA LEAGUE:

RETURN 1/4de FINALES:

Schalke 04-Ajax

Toch moet Ajax oppassen. Schalke-thuis is een hele andere ploeg dan Schalke-uit. Recente wedstrijden in Gelsenkirchen lieten een 1-1 zien tegen Borussia Dortmund en een 4-1 winst op VfL Wolfsburg. Voor de wedstrijd in Amsterdam werd Schalke ook al weggespeeld door Werder Bremen, terwijl afgelopen zondag de prestaties van de Schalke-spelers na het 2-1 verlies bij het onderaan staande Darmstadt door de meegereisde aanhang werd begeleid door geworpen bierglazen en schrille fluitconcerten.





Bij Ajax is Lasse Schöne weer terug na zijn schorsing. Daley Sinkgraven is geblesseerd achtergebleven. Ajax kan zich voor het eerst in twintig jaar (seizoen 1996/1997) weer eens plaatsen voor de halve finale van een groot Europees toernooi. Destijds speelde Ajax in de Champions league en verloor daarin van titelverdediger Juventus.



De winnaar van de Europa League plaatst zich automatisch voor de groepsfase van de Europa League.