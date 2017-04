Lasse Schöne hoopvol voor Schalke-uit: "Bertje is in topvorm"

Terug naar de heenwedstrijd van zeven dagen geleden. Lasse Schöne, de dertigjarige Ajacied die onlangs bijtekende in Amsterdam, beleefde een merkwaardige avond. Door een schorsing diende hij het duel vanaf de tribune te bekijken. "Dat was ronduit verschrikkelijk om mee te maken", aldus Schöne.



Allereerst was daar de rit met de auto van zijn huis naar het stadion. "Ik was enorm zenuwachtig. Normaal leef ik vrij ontspannen naar een wedstrijd toe, maar het ritje van twintig minuten duurde voor mijn gevoel uren. Op de tribune kon ik ook moeilijk mijn draai vinden. Kijk: als je speelt kun je invloed uitoefenen op het wedstrijdbeeld, nu zat ik machteloos toe te kijken."



Domineren

Die machteloosheid duurde niet lang. Schöne: "Na tien minuten zag ik al dat het niet mis kon gaan. Toen werd ik rustiger, kon ik stilaan genieten van de jongens. Het was een van de beste wedstrijden die ik dit Ajax heb zien spelen. We domineerden van de eerste tot de laatste seconde. Ja, we hadden meer moeten scoren, maar verder was het een topwedstrijd."



Of hij verbaasd was over het aanzienlijke krachtsverschil tussen Ajax en Schalke. De Duitse traditieclub heeft immers een spelersbudget dat vijf keer zo hoog is als dat van de Amsterdammers. "Verbaasd… Mwah. We hebben het gewoon goed gedaan. Schalke kwam machteloos over ja. Zij oogden slap. Maar dat dwongen wij af. Je kunt zeggen dat zij slecht waren, maar ik vond ons vooral heel erg goed."



Positiespel

Na voetballes te hebben gegeven in de heenronde, ligt onderschatting op de loer. Daar moet Ajax voor waken, waarschuwt Schöne. "We kunnen het ons niet veroorloven om net zo de wedstrijd in te gaan als tegen Heerenveen. Ik verwacht ook een heel ander Schalke. Als we spelen zoals in Amsterdam, dan ben ik ervan overtuigd dat we doorgaan. Ze wisten zich geen raad met ons positiespel en de wijze waarop wij de bal na balverlies in mum van tijd heroverden. Dat zijn ze niet gewend in de Bundesliga."



De Ajacieden speelden bijkans twee versnellingen hoger dan de Duitsers, die de degradatiezone in eigen land vervaarlijk zijn genaderd. "Daarom was het ook lekker dat de trainer zondag een paar spelers rust kon geven. Zoals Traoré inderdaad. Hij had de laatste weken veel wedstrijden gespeeld. Als je hem dan kunt sparen en je gunt Kasper na zijn blessure weer wat speeltijd, dan bevind je je als trainer in een luxepositie."



Bertje

De opstelling van Ajax kent vanavond weinig geheimen, op de voorhoede na althans. Door de blessure van Sinkgraven zal Bosz in het centrum van de defensie zeker een plekje inruimen voor A-junior Matthijs de Ligt en verhuist Nick Viergever naar de linksbackpositie. Op het middenveld keert Schöne terug in plaats van Donny van de Beek. De hamvraag is: wie posteert Bosz in de spits?



Kiest hij voor Dolberg, die hij onlangs als zijn eerste spits bestempelde en moet Traoré op de rechterflank terug zijn hok in? Of laat hij Traoré op zijn favoriete spitspositie spelen, de plek waarop hij al wekenlang excelleert? In dat geval zal hij een keuze moeten maken tussen Kluivert of Neres op rechts, aangezien Younes een abonnement lijkt te hebben op de linkerflank.







Nachtmerries

Ten overvloede liet Traoré gisteren op de afsluitende training zien dat hij de man in vorm is, zo weergaloos waren zijn balcontacten tijdens de positiespelletjes. Met de Chelsea-huurling in de spits kan Ajax bovendien makkelijker van zijn eigen doel af spelen. Schöne: "Dat is ook zo. Bertje is in topvorm. Hij draait zó makkelijk weg bij zijn verdedigers. En in zijn huidige vorm is hij niet van de bal te krijgen. Vorige week bezorgde hij een paar Schalke-verdedigers flinke nachtmerries."



Aan de andere kant is Traoré een mindere afmaker dan Kasper Dolberg, de jonge Deen die leeft van doelpunten. Neem afgelopen zondag, toen Ajax tegen Heerenveen een penalty kreeg. Dolberg was er als de kippen bij om de bal op te eisen. "Typisch Kasper hè. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij nog een beetje last had van zijn enkel en dat hij zou zeggen 'doe jij het maar'. Maar toen ik aan hem vroeg of het ging antwoordde hij dat het helemaal goed zou komen. Vervolgens ramde hij de bal bijna dóór de touwen."