AS Monaco: stuntploeg in troosteloos stadion

Het Stade Louis-II is in niks een stadion waar een Europese subtopper speelt: een zijde van het bouwwerk is zo goed als open door de aanwezigheid van negen arken, er loopt een enorme sintelbaan rond het veld en er kunnen amper 18000 in. Architectonisch knap gemaakt, want het mag niet uit de toon vallen, maar al met al een weinig inspirerend. Een andere optie was er bij het bouwen echter niet. Het piepkleine glamourstaatje Monaco heeft niet veel ruimte voor sportstadions en het Stade Louis-II moest zodoende allerlei sportevenementen kunnen organiseren. Vanwege de sintelbaan kan het vorstendom bijvoorbeeld de Diamond League elk jaar naar het land halen. Vanwege de zwembaan kunnen Monegasken ook indoor baantjes trekken. Vanwege het Salle Gaston Médecin, een stadion dat in het stadion huist, kunnen sporten als basketbal, judo en volleybal gespeeld worden. Multifunctionaliteit is het toverwoord. Zelfs een universiteit huist zich in het bouwwerk.



Toch zorgt het stadion al jaren voor problemen. Door het rare ontwerp krijgt een kant veel meer zonlicht dan de andere, waardoor kunstmatig licht al jarenlang er voor moet zorgen dat het veld enigszins bespeelbaar blijft. Zware regenval maakt spelen gelijk bijna onmogelijk. De waterafvoer is dramatisch, waardoor je in een zwembad dreigt te voetballen als de weergoden je slecht gezind zijn. Alleen daarom vrezen veel topcoaches een bezoek aan het vorstendom al voordat de loting begonnen is.



Het meest betreurenswaardige is echter het gebrek aan fans. In de competitie krijgt AS Monaco gemiddeld steun van 8773 fans, ongeveer de helft van wat zijn stadion aankan. In Nederland trekken zelfs Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam en Heracles Almelo meer fans. In de Champions League ligt het gemiddelde met 12813 iets hoger, maar het is nog steeds het laagste van heel het miljoenenbal. Het zijn bezoekersaantallen waar clubs als Roda JC en Vitesse in de Eredivisie niet tevreden mee zouden zijn.



De belangrijkste reden voor het gebrek aan steun is omdat het simpelweg te duur is. Voor de gewone man kost leven in Monaco veel te veel geld, waardoor veel fans van buiten de Monegaskische landgrenzen moeten komen. Door de slechte bereikbaarheid van het stadion, is dat voor veel Fransen niet heel realistisch. De 38000 stinkrijke inwoners die het landje wel telt, hebben meestal andere prioriteiten. Waarom naar het voetbal gaan als je het ook vanuit je jacht kan bekijken, is het devies. Het gevolg is dat de club voor de gemiddelde competitiewedstrijd bijna afhankelijk is van toeristen. Helaas blijkt AS Monaco minder aantrekkelijk voor buitenlanders dan pak’ m beet AC Milan of FC Barcelona.



Desondanks kreeg AS Monaco in de wedstrijden tegen Manchester City en Borussia Dortmund haar stadion nagenoeg vol. De verwachting is dat dit de halve finale – ongeacht de tegenstander – ook zonder problemen lukt. Het zal de sfeer in de stadion waarschijnlijk iets verbeteren. Een heksenketel zal Stade Louis-II echter nooit worden.