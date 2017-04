Toen slaagde Ajax er niet in een voorsprong te verdedigen

Ajax verdedigt vanavond (donderdag) op bezoek bij Schalke 04 een 2-0 thuiszege. De Amsterdammers staan met één been in de halve finale van de Europa League, maar het kan nog helemaal in de soep lopen. Het zou niet de eerste keer zijn deze eeuw...

Zestiende finales UEFA Cup

16 februari 2005: Ajax - Auxerre 1-0

24 februari 2005: Auxerre - Ajax 3-1

Ajax won thuis door een doelpunt van Maxwell en mocht hopen op een plek bij de laatste zestien van de UEFA Cup. Op Franse bodem werden de Amsterdammers echter op alle fronten overklast. Ryan Babel deed nog iets terug (1-1), maar vijf minuten voor tijd viel de beslissende 3-1. 'Ajax nu zelfs voor Europese subtop te klein' kopte de Volkskrant. Een dag later gooide trainer Ronald Koeman de handdoek in de ring.

Eerste ronde UEFA Cup

20 september 2007: Dinamo Zagreb - Ajax 0-1

4 oktober 2007: Ajax - Dinamo Zagreb 2-3

In de voorronde van de Champions League was Slavia Praag te sterk gebleken. Om in de UEFA Cup uit te mogen komen, moest Dinamo Zagreb geklopt worden. In het heenduel op Kroatische bodem hield Ajax de 'heilige nul' en zorgde Dennis Rommedahl voor het verschil. In de return ging het helemaal fout. Luka Modric sleepte er een verlenging uit en daarin scoorde Mario Mandzukic al snel tweemaal, 3-0. Veel Ajax-supporters stonden al buiten de ArenA toen Klaas-Jan Huntelaar voor 3-2 zorgde. Trainer Henk ten Cate sprak na afloop van een 'onverwachte mokerslag'.

Zestiende finales Europa League

14 februari 2013: Ajax - Steaua Boekarest 2-0

21 februari 2013: Steaua Boekarest - Ajax 2-0 (Steaua wint na strafschoppen)

Door goals van Toby Alderweireld en Ricardo van Rhijn reisde Ajax met vertrouwen af naar Roemenië. De dominerende Nederlanders kregen daar binnen 76 minuten echter twee prachtgoals om de oren. Invaller Derk Boerrigter raakte nog de paal, maar kon strafschoppen niet voorkomen. Bij Steaua, die al ruim twee maanden geen competitieduel meer hadden gespeeld, miste niemand. Namens Ajax verzaakten Lasse Schöne en Niklas Moisander vanaf elf meter.