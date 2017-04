Deze Jupiler League-talenten zouden niet misstaan in de Eredivisie

De stap van de Jupiler League naar de Eredivisie is groot. Misschien wel gigantisch. Toch lopen er een paar jongens in de eerste divisie rond die van toegevoegde waarde zouden zijn op het hoogste Nederlandse niveau. Hieronder vijf spelers die nog geen minuut in de Eredivisie speelden, terwijl ze er wel thuishoren.

Albert Gudmundsson

Club: Jong PSV

Leeftijd: 19

Positie: middenveld of aanval

Doelpunten: 14

Assists: 3

Begin dit jaar maakte Gudmundsson zijn debuut in het IJslandse nationale elftal. Teruggekomen in Eindhoven ontving de technicus een berg aan felicitaties, om vervolgens weer aan te moeten sluiten bij het reserveteam. Achteraf gezien was de stap van sc Heerenveen naar PSV misschien niet de verstandigste, want in Brabant mocht Gudmundsson lange tijd niet eens meetrainen bij één. Inmiddels is dat wel het geval, al lijkt een debuut nog ver weg. Voor zijn ontwikkeling lijkt speeltijd in de Eredivisie een must.

Vito van Crooij

Club: VVV-Venlo

Leeftijd: 21

Positie: aanval

Doelpunten: 14

Assists: 3

Liefkozend wordt hij door sommige supporters de 'Arjen Robben van De Koel' genoemd. Vorig seizoen stond Van Crooij nog aan de linkerkant, maar tegenwoordig speelt de linkspoot vanaf rechts. Hij is niet de man van de voorzet, maar wel van de één-op-één. Een vleugelflitser die naar binnen trekt en doelpunten maakt. Er was in het verleden al buitenlandse interesse voor Van Crooij, maar VVV hield het talent binnenboord en verlengde zijn contract. Zaterdag kan Van Crooij zich met VVV tot kampioen van de Jupiler League kronen.

Manu García

Club: NAC Breda (gehuurd van Manchester City)

Leeftijd: 19

Positie: middenveld of aanval

Doelpunten: 2

Assists: 5

In 2013 werd de kleine Spanjaard opgepikt door Manchester City, om vorige zomer terug te keren naar zijn geboorteland voor een huurperiode bij Alavés. García kwam er daar echter niet aan te pas en maakte in de winter de overstap naar NAC. In Breda ontpopte hij zich tot een fenomeen, die het niveau van de Jupiler League eigenlijk al ontgroeid is. Het oogappeltje van Pep Guardiola gaat een mooie toekomst tegemoet, al zou hij naar eigen zeggen best nog een jaartje in Breda willen voetballen.

Dario van den Buijs

Club: FC Eindhoven

Leeftijd: 21

Positie: verdediging

Doelpunten: 9

Assists: 6

Pas 21 jaar, maar al het hele seizoen de aanvoerder van FC Eindhoven. Van den Buijs steekt er qua talent bovenuit bij de Brabantse ploeg. De verdediger positioneert zich slim en heeft een geweldige trap in zijn linker. Door zijn Belgische roots is de vergelijking met Jan Vertonghen snel gemaakt. In zijn thuisland azen flink wat topclubs naar de diensten van Van den Buijs, en ook in de Eredivisie is er genoeg interesse. De parel van FC Eindhoven gaat een spannende transferzomer tegemoet.

Soufyan Ahannach

Club: Almere City

Leeftijd: 21

Positie: middenveld of aanval

Doelpunten: 18

Assists: 14

Na Vincent Janssen, Nordin Amrabat en Oussama Aissaidi heeft Almere City opnieuw goud in handen. Ahannach is een echt voetbaldier. Eentje die de bal tussen je benen door kan spelen, een vrije trap in de kruising kan krullen en met een slim passje zijn teamgenoten in stelling kan brengen. Ahannach wil komende zomer naar de Eredivisie. De vraag is niet óf die mogelijkheid er komt, maar wanneer en welke club zijn handtekening uiteindelijk het getouwtrek wint.