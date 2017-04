Twente-scenario een waarschuwing voor Ajax

Ajax won in het heenduel met 2-0 van Schalke 04 en speelt vanavond (donderdag) de return. De Amsterdammers lijken hard op weg naar de halve finale van de Europa League, maar ze zijn gewaarschuwd: FC Twente trok in 2012 met een thuiszege op zak naar Gelsenkirchen en keerde gedesillusioneerd terug.

De spelersbus van Twente vertrok in de ochtend van 14 maart 2012 uit Enschede, want een dag later stond de return tegen Schalke in de achtste finales van de Europa League op het programma. De stemming in de bus was uitstekend, want de Tukkers hadden een week eerder in de Grolsch Veste met 1-0 gewonnen en reisden dus met vertrouwen af naar de Veltins-Arena.

Struikelende Luuk

Het enige doelpunt viel toen na een uur spelen. Luuk de Jong rende met de bal aan de voet op doelman Timo Hildebrand af, maar bij aankomst in het strafschopgebied ging de spits onderuit. Schalke-verdediger Joël Matip kreeg rood, maar in de herhaling was te zien dat De Jong over zijn eigen benen struikelde. De Jong benutte vervolgens de strafschop en bezorgde Twente een gunstige uitgangspositie.

Voor de return voerde Twente-trainer Steve McClaren vier veranderingen door, mede ingegeven door fysieke pijntjes bij spelers. Bij Die Königsblauen stond Klaas-Jan Huntelaar in de punt van de aanval. De spits liet de eerste ontmoeting met Twente vanwege een hoofdblessure aan zich voorbijgaan. Een gemis voor Schalke, want 'The Hunt' scoorde dat seizoen tot dan toe al tienmaal in negen Europa League-duels.

Onzuivere hattrick

Tegen Twente etaleerde Huntelaar zijn topvorm. De formatie van coach Huub Stevens kwam na een kwartier spelen op achterstand door een goal van Willem Janssen, maar ging met 1-1 rusten door een treffer van Huntelaar, die kort na de pauze vanaf elf meter de 2-1 scoorde. Jeremain Jones tekende voor 3-1 en uiteindelijk completeerde Huntelaar in de slotfase zijn onzuivere hattrick: 4-1.



Schalke 04 - Twente 4-1 door agenbolacom

Feestje van korte duur

Veel plezier beleefde Schalke niet aan de knappe comeback tegen Twente, want het werd een ronde later - in de kwartfinale van de Europa League - alweer uitgeschakeld door verliezend finalist Atletic de Bilbao (2-4, 2-2). Huntelaar scoorde één keer in dat tweeluik en kwam dat seizoen uiteindelijk tot 48 doelpunten in 48 officiële wedstrijden.