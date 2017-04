Wat is historisch gezien de gunstigste loting voor Ajax?

Een schaars gekleed topmodel, een half vergeten topspeler en een vissenkom met vier plastic balletjes. Meer is er vrijdagmiddag niet nodig voor de Europa League-loting. Iets na 13.00 uur weet Ajax welke club het treft in de halve finale. Welke tegenstander ligt Ajax historisch gezien het beste?

Manchester United, Celta de Vigo of toch Olympique Lyonnais. Eén van de drie wordt vanmiddag gekoppeld aan Ajax. Een feestende Matthijs de Ligt hoopt dat Celta de Vigo in het UEFA-hoofdkantoor uit de koker rolt. "Met alle respect, maad dat is op papier de minste tegenstander", zei het talent donderdagavond in de catacomben van de Veltins-Arena.

De Ligt heeft volgens de data op transfermarkt.com gelijk. De selectie van Celta de Vigo vertegenwoordigt een waarde van €105,6 miljoen. Die van Olympique Lyonnais bijna het dubbele daarvan (€200,8 miljoen). En die van Manchester United weer ruim het dubbele daarvan (€466 miljoen). De selectie van Ajax wordt getaxeerd op €104,08 miljoen.

Olympique won nog nooit

Leuk die financiële vergelijking, maar welke ploeg ligt Ajax historisch gezien het beste? Ajax trof alle teams viermaal. De data en uitslagen van de confrontaties zijn hieronder te lezen. Opvallend genoeg verloor Ajax nog nooit van Olympique Lyonnais. In vier duels met de Franse topclub pakten de Amsterdammers acht punten. Tegen Celta de Vigo zeven punten en tegen Manchester United zes.

Celta de Vigo

2003-2004 Champions League 22-10-2003 Ajax - Celta de Vigo 1-0

2003-2004 Champions League 04-11-2003 Celta de Vigo - Ajax 3-2

2016-2017 Europa League 20-10-2016 Celta de Vigo - Ajax 2-2

2016-2017 Europa League 03-11-2016 Ajax - Celta de Vigo 3-2

Manchester United

1976-1977 UEFA Cup 15-09-1976 Ajax - Manchester United 1-0

1976-1977 UEFA Cup 29-09-1976 Manchester United - Ajax 2-0

2011-2012 Europa League 16-02-2012 Ajax - Manchester United 0-2

2011-2012 Europa League 23-02-2012 Manchester United - Ajax 1-2

Olympique Lyonnais

2002-2003 Champions League 17-09-2002 Ajax - Olympique Lyon 2-1

2002-2003 Champions League 30-10-2002 Olympique Lyon - Ajax 0-2

2011-2012 Champions League 14-09-2011 Ajax - Olympique Lyon 0-0

2011-2012 Champions League 22-11-2011 Olympique Lyon - Ajax 0-0