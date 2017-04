Bankgenoot Arias de vermeende opvolger van Willems

Er wordt in de zomer een leegloop verwacht bij PSV. Eén van de spelers die zijn verhuiskoffers al bij de voordeur heeft gezet, is linksback Jetro Willems. Zijn zesde seizoen in Eindhoven moet tevens zijn laatste worden. Volgens het Italiaanse Tuttomercatoweb heeft PSV al een vervanger op het oog.

De 'Nieuwe Willems' voetbalt niet in Brabant, ook niet in Nederland en zelfs niet in Europa. Het positieve scoutingrapport dat op de Herdgang uit de fax rolde, was afkomstig uit Zuid-Amerika. Argentinie om precies te zijn. De naam bovenaan het printje: Frank Yusta Fabra Palacios, kortweg Frank Fabra. Volgens Tuttomercatoweb heeft de agent van de vleugelverdediger inmiddels al gesprekken gevoerd met PSV.

Naast Arias op de bank

Wie is Fabra? De 26-jarige verdediger werd begin 2016 weggehaald uit geboorteland Colombia. Niet door de eerste de beste club, maar door het legendarische Boca Juniors. De Argentijnen hebben hem waarschijnlijk opgemerkt tijdens interlands van Colombia. Tienmaal kwam Fabra uit voor zijn land, maar sinds vorige zomer krijgt Pablo Armero de voorkeur en zit Fabra naast PSV'er Santiago Arias op de reservebank.

Vreselijke blunders

Bij Boca is Fabra een vaste waarde, al is de voormalig speler van Independiente Medellín en Deportivo Cali niet helemaal onomstreden. Hij heeft een beetje dezelfde gebreken als Jetro Willems: aanvallend is het top, maar verdedigend doet het pijn aan de ogen. Naar verluidt is Fabra iets voorzichtiger gaan spelen na een paar vreselijke blunders, maar nog altijd is het onvoldoende voor een speler wiens waarde wordt geschat op €3,5 miljoen.

Korreltje zout

Is Fabra iets voor PSV? Het lijkt allereerst een redelijk onwaarschijnlijke transfer. Fabra is met zijn 26 jaar relatief oud voor een voetballer, heeft nog nooit in Europa gevoetbald en is dus allesbehalve een zekerheidje te noemen. Aan de andere kant: Fabra is een Colombiaans international en heeft in zijn spel flink wat overeenkomsten met Willems. Houd Fabra in je achterhoofd, maar neem het tevens met een korreltje zout. De geruchtenmachine komt immers pas net op gang.