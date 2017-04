Gloriedagen lijken passé voor talentenfabriek Palermo

Hieronder de tien klappers die Palermo in de afgelopen jaren maakte op de transfermarkt.

1. Javier Pastore

In 2011 betaalde Paris Saint-Germain liefst €42 miljoen voor Javier Pastore, die twee jaar eerder nog voor €7 miljoen was opgepikt bij Huracán, een club in zijn geboorteland Argentinie. De middenvelder viel op door sublieme voetbalinzicht, maar werd nooit een onomstreden steunpilaar in Parijs. Toch vertoeft Pastore nog altijd in de Franse hoofdstad.

2. Paulo Dybala

Na Pastore volgt opnieuw een Argentijn. In 2015 maakte Juventus circa €34 miljoen over aan Palermo voor de diensten van Paulo Dybala, die door zijn prestaties in Turijn inmiddels wordt gerekend tot het selecte groepje wereldspitsen. Palermo betaalde in 2012 ruim €11 miljoen aan het Argentijnse Instituto voor de jonge spits.

3. Amauri

Amauri heeft bij tien Italiaanse clubs onder contract gestaan en speelt momenteel bij New York Cosmos. De spits met Braziliaanse roots leverde Palermo in 2008 flink wat geld op. Voor ongeveer €23 miljoen stapte Amauri na een topseizoen over naar Juventus, waar hij twee jaar later alweer vertrok. Palermo betaalde in 2006 nog €8,5 miljoen voor Amauri.

4. Edinson Cavani

Eén van de topspitsen van het moment maakte naam bij Palermo. Napoli had het destijds goed gezien. De subtopper leende Edinson Cavani voor €5 miljoen en activeerde al vrij snel de optie tot koop van €12 miljoen. Palermo ving in totaal dus €17 miljoen voor de spits die het in 2007 voor €5 miljoen uit zijn geboorteland Uruguay oppikte.

5. Franco Vázquez

De meest recente transferklapper van Palermo komt op naam van Franco Vázquez. De begaafde middenvelder, die bijna iedere wedstrijd een panna uitdeelt, vertrok in 2016 voor €15 miljoen naar Sevilla. Vázguez is tevens een exponent van het scoutingapparaat in Zuid-Amerika. De Argentijn werd in 2012 overgenomen van Belgrano in ruil voor circa €4 miljoen.

6. Andrea Barzagli

Inmiddels is de verdediger 35 jaar, maar nog altijd doet Juventus een beroep op hem. Andrea Barzagli was een laatbloeier. In 2004 betaalde Palermo €1,5 miljoen aan Chievo Verona voor de achterhoedespeler, die vier jaar later door VfL Wolfsburg naar Duitsland werd gehaald. De Bundesliga-club had daar destijds €14 miljoen voor over.

7. Abel Hernández

Hull City was naarstig op zoek naar een aanvalsleider en kwam in 2014 uit bij Abel Hernández. Voor €12 miljoen stak laatstgenoemde het Kanaal over, maar hij komt vooralsnog niet helemaal uit de verf op Engelse bodem. Met dit seizoen slechts vier Premier League-goals mag Hernández, die in 2009 voor €4 miljoen Uruguay verliet voor Palermo, de veters van landgenoot Cavani nog niet strikken.

8. Simon Kjaer

Simon Kjaer heeft een merkwaardige transfergeschiedenis, maar het begon ooit bij Palermo. De Italiaanse club nam in 2008 de toen nog onbekende verdediger voor een paar miljoen over van het Deense FC Midtjylland. In 2010 betaalde VfL Wolfsburg het driedubbele: €12 miljoen. Via AS Roma en Lille OSC belandde Kjaer in de zomer van 2015 bij het Turkse Fenerbahce.

9. Luca Toni

De eerste transferklapper die Palermo na de eeuwwisseling maakte, was in 2005. Luca Toni leefde op in Sicilië en vertrok vervolgens voor €10 miljoen naar Fiorentina. Twee jaar daarvoor nam de club de Italiaanse spits voor €6 miljoen over van Brescia, waar Toni een slecht laatste seizoen kende. Palermo had echter vertrouwen en Toni betaalde dat terug met vijftig goals in tachtig competitieduels.

10. Josip Ilicic

In 2013 betaalde Fiorentina €9 miljoen voor Josip Ilicic. Drie seizoenen lang was de Slovenisch international, die voor slechts €2,3 miljoen werd gekocht, de vaste 'nummer 10' van Palermo. De boomlange technicus was redelijk rendabel en zette die lijn door bij Fiorentina. In Serie A-seizoen 2015/16 was Ilicic bij negentien competitiegoals betrokken.