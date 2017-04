Meeslepend voetbalgevecht Ajax in ELF beelden

Ajax-fans gingen donderdagavond door een emotionele rollercoaster. De Amsterdammers leken zich neer te moeten leggen bij uitschakeling in de Europa League, maar het wonder van Gelsenkirchen geschiedde. Dankzij twee goals in de verlenging eindigde het donderdagavond in 3-2 en kwalificeerde Ajax zich voor de halve finales.