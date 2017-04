Verleden biedt hoop voor Ajax: positieve balans tegen Fransen

Van de twintig wedstrijden tegen ploegen uit Frankrijk won Ajax er negen. Vier keer eindigde het in een gelijkspel en zeven keer trokken de Fransen aan het langste eind. Het meest recente succes dateert van 2010, toen Auxerre in de groepsfase van de Champions League met een 2-1 nederlaag vertrok uit Amsterdam.



Eén keer eerder trof Ajax een Franse tegenstander in de halve finale. In het voor Nederland ongekend succesvolle jaar 1988 deed ook Ajax het in Europees opzicht goed. In de halve eindstrijd van de Europa Cup II was de ploeg van interim-trainer Barry Hulshoff te sterk voor Olymique Marseille. Het duel in Frankrijk eindigde al in 0-3, waardoor de thuisnederlaag (1-2) geen roet meer in het eten gooide. Uiteindelijk bleek KV Mechelen in de finale wel te sterk.



De laatste ontmoeting tussen Ajax en een Franse ploeg vond plaats in 2014. In de poulefase van de Champions League was het ijzersterke Paris Saint-Germain de tegenstander. Met Zlatan Ibrahimović in de gelederen eindigde het duel in de Amsterdam Arena in 1-1. Onder de rook van de Eiffeltoren moest de ploeg van trainer Frank de Boer een 3-1 nederlaag incasseren.