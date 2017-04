Manchester United moet vrezen voor getergde Liverpool-flop

Manchester United treft Celta de Vigo in de halve finale van de Europa League. De Engelsen zijn favoriet, maar toch is het oppassen geblazen voor één man: Iago Aspas. De Spanjaard flopte faliekant bij Liverpool en zal erop gebrand zijn zijn supervorm te laten zien aan de Britse kijker.

"Engeland was een erg verrijkende ervaring voor me", zei Aspas in maart, terugblikkend op zijn tijd bij Liverpool in seizoen 2011/12. En succes was het niet. Op zoekmachine Google worden de woorden 'Iago Aspas' en 'flop' meteen aan elkaar gelinkt. De spits presteerde zo slecht op Anfield dat hij een soort cultheld is onder Liverpool-fans. Als zijn naam valt, zullen Engelsen meteen denken aan 27 april 2014

Chelsea kwam op bezoek bij Liverpool, dat een grote stap kon zetten richting de Premier League-titel. Het liep niet zoals gewenst. De beruchte uitglijder van Steven Gerrard leidde de 0-1 in. Als redder in nood werd daarna Aspas het veld ingestuurd. De aanvaller legde aan voor een corner, maar schoof de bal zo in de voeten bij tegenstander Willian. Het ging de boeken in als de slechtste hoekschop ooit.

Kind van de club

Het voorval vormde een passend einde van de Liverpool-periode van Aspas, die terugging naar Spanje om bij Sevilla te spelen. Een seizoen later - in 2015 - keerde de linkspoot uit Moaña terug naar Celta, dat hem op zijn negende opnam in de jeugdopleiding. De supporters van Celta dragen hem op handen, niet alleen vanwege zijn doelpunten, maar ook omdat hij een kind van de club is.

Dit seizoen is Aspas helemaal ongrijpbaar. Op de topscorerslijst moet hij alleen Lionel Messi, Luis Suárez en Cristiano Ronaldo voor zich dulden. Zestien keer scoorde de kleine voorhoedespeler in 28 competitieduels. Daarnaast gaf de international vier assists. International? Jazeker. Op 15 november debuteerde Aspas in het Spaanse nationale elftal.

Gehuil in Liverpool

Aspas zijn eerste minuten voor Spanje waren - hoe kan het ook anders - in het oefenduel met Engeland. Aspas scoorde en vooral in Liverpool zal daar hard om gelachen zijn. Of misschien werd er wel hard om gehuild. Duidelijk is dat de 'flop' zijn draai weer helemaal gevonden heeft. Tegen Manchester United zal Aspas opnieuw willen aantonen dat de Engelsen hem veel te vroeg af hebben geschreven.

Celta speelt op 4 mei thuis tegen Manchester United. Op 11 mei vindt de return plaats op Old Trafford.