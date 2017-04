PSV lijkt komende zomer een renovatie te ondergaan. Veel basisspelers hebben aangegeven te loeren op een vertrek, waardoor technisch directeur Marcel Brands zeer waarschijnlijk de transfermarkt op moet. Hoe capabel is hij daarvoor? Op basis van de afgelopen jaren verdient hij het voordeel van de twijfel.

Voor het transferrapport van Marcel Brands hanteren we dezelfde regels als bij het transferrapport van Marc Overmars, enkele weken geleden. Er worden zodoende geen huurlingen meegenomen. Ook spelers die aanvankelijk in Jong PSV of de jeugd zijn begonnen, worden niet meegeteld. Alleen aankopen voor het eerste elftal worden beoordeeld.

Brands is sinds 2010 in dienst bij PSV. Ons overzicht begint daarom in dat jaartal.

Naam Gekocht Verkocht Aankoopprijs Verkoopprijs Rapportcijfer

Naam Gekocht Verkocht Aankoopprijs Verkoopprijs Rapportcijfers Marcelo 2010 2013 3.800.000 2.750.000 5 Jeremain Lens 2010 2013 3.500.000 9.000.000 7 Jagos Vukovic 2010 2013 1.200.000 0 4 Wilfred Bouma 2010 2013 0 0 6 Atiba Hutchinson 2010 2013 0 0 6 Bram Castro Khalid Sinouh Ruud Swinkels Luuk Koopmans Hidde Jurjus 2010 2011 2012 2015 2016 2011 2012 2013 - - 600.000 (in totaal) 0 6* Dries Mertens 2011 2013 8.500.000 9.480.000 8 Tim Matavz 2011 2014 7.000.000 4.000.000 5 Georginio Wijnaldum 2011 2015 5.000.000 20.000.000 9 Kevin Strootman 2011 2013 4.500.000 17.500.000 9 Jetro Willems 2011 800.000 8 Timothy Derijck 2011 2013 750.000 0 6 Jan Vennegoor of Hesselink 2011 2012 0 0 6 Luciano Narsingh 2012 2017 4.100.000 4.600.000 6 Przemyslaw Tyton 2012 2015 2.500.000 1.000.000 5 Boy Waterman 2012 2013 0 0 6 Mark van Bommel 2012 2013 0 0 6 Mathias Jørgensen 2012 2014 0 700.000 5 Oscar Hiljemark 2013 2015 2.200.000 2.500.000 5 Adam Maher 2013 8.000.000 3 Jeffrey Bruma 2013 2016 3.500.000 11.500.000 8 Stijn Schaars 2013 2016 850.000 0 6 Santiago Arias 2013 675.000 8 Florian Jozefzoon 2013 2017 275.000 450.000 6 Luuk de Jong 2014 - 5.500.000 - 7 Remko Pasveer 2014 - 0 - 6 Gastón Pereiro 2015 - 7.000.000 - 6 Héctor Moreno 2015 - 5.000.000 - 8 Davy Pröpper 2015 - 4.500.000 - 8 Nicolas Isimat-Mirin 2015 - 2.400.000 - 6 Simon Poulsen 2015 2017 0 0 5 Andrés Guardado 2015 - 2.800.000 - 8 Bart Ramselaar 2016 - 4.750.000 - 7 Daniel Schwaab 2016 - 0 - 6 Gemiddeld: 6,35

*De derde keepers zijn als één aankoop beschouwd, omdat het individueel meetellen onevenredig zwaar op het rapport zou drukken.

Gemiddeld is het aankoopbeleid van Brands goed voor een 6,35. Op een schaal van 34 spelers, waaronder enkele breedteaankopen, is dat helemaal niet slecht. Brands kijkt een drukke zomer tegemoet, maar lijkt de juiste man om de selectie van PSV te renoveren.