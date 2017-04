Dit is de jonge Vitesse-spits die Feyenoord moet gaan vellen

Voor de tweede keer dit seizoen neemt Vitesse het in eigen huis op tegen Feyenoord. Eerder werd het in de kwartfinale van de KNVB-beker 2-0 in het voordeel van de thuisploeg. Verschil met toen: clubtopscorer Ricky van Wolfswinkel is er dit keer wegens een schorsing niet bij. Wat kan zijn vervanger, Yuning Zhang?

Achttien jaar was Zhang toen hij in de zomer van 2015 zijn geboorteland China verliet om in Arnhem aan de slag te gaan. Vitesse zag veel potentie in de spits van Hangzhou Greentown FC en liet hem in het beloftenelftal aansluiten. Zijn eerste minuten in het eerste elftal maakte hij op 13 februari 2016. Veel tijd om zich te bewijzen kreeg hij toen echter niet: hij viel vier minuten voor tijd in.

Veel verder dan dit soort invalbeurten kwam het voor Zhang tot nu toe nog niet. Slechts twee keer mocht de aanvaller in de basis beginnen, beide keren omdat de eerste spits geblesseerd was. Interessante statistiek: in beide wedstrijden was de jonge Chinees trefzeker.

Ricky van Wolfswinkel

In de blessuretijd van het duel tegen Excelsior van vorige week pakte Ricky van Wolfswinkel een gele kaart. Hij stond op scherp en dus moet hij de wedstrijd tegen Feyenoord vanaf de tribune bekijken. Vitesse mist zo een van de sterkhouders van dit seizoen, die zijn ploeg dit seizoen al 23 doelpunten (achttien goals en vijf assists) bezorgde. De vraag is nu of Zhang, die van Fraser het vertrouwen krijgt, geschikt is om de topscorer te vervangen.

Yuning Zhang Ricky van Wolfswinkel Wedstrijden 15 30 Speelminuten 352 2575 Doelpunten 1 18 Goals per 90 minuten 0.26 0.63 Assists 0 5

Op basis van de bovenstaande statistieken, afkomstig van Squawka, lijkt Vitesse er met het gemis van Van Wolfswinkel flink op achteruit te gaan. Maar Zhang speelde dit seizoen dan ook slechts 352 minuten. Slechts één keer begon hij in de basis, veertien keer mocht hij invallen. Wat opvalt is dat Zhang in een wedstrijd goed is voor meer dan twee keer zo veel doelpogingen als Van Wolfswinkel.

Yuning Zhang Ricky van Wolfswinkel Schoten per 90 minuten 4.86 2.34 Schotprecisie 23% 60% Schoten binnen 16 per 90 minuten 2.3 2.06 Schoten buiten 16 per 90 minuten 2.56 0.28

Zhang probeert het vooral vaker van afstand. Dat is overigens nog niet effectief gebleken: de drie goals (een dit seizoen en twee vorig seizoen) die hij maakte voor Vitesse scoorde hij allemaal van binnen de zestien.

Yuning Zhang Ricky van Wolfswinkel Passes per 90 minuten 27.61 22.05 Passes naar voren per 90 minuten 12.78 8.49 Passes naar achter per 90 minuten 14.06 13.49 Passpercentage 72% 76% Gecreëerde kansen per 90 minuten 0.51 1.26

Wat passing betreft is Zhang meer betrokken bij het spel. Hij creëert echter aanzienlijk minder kansen dan Van Wolfswinkel.

Al met al is de Chinees dus nog niet zo gevaarlijk als zijn geschorste collega. Aan Zhang nu om tegen Feyenoord te bewijzen dat het vertrouwen dat Fraser in hem heeft terecht is.