Zo werd in Frankrijk gereageerd op de Europa League-loting

Ajax speelt de halve finale van de Europa League tegen Olympique Lyon. De nummer vier van de Franse competitie komt eerst op bezoek in Amsterdam en rond het tweeluik in eigen huis af. In Amsterdam wordt het door velen gezien als de zwaarst mogelijke loting. Maar hoe reageerden de Fransen eigenlijk?

Lyon-middenvelder Mathieu Valbuena spreekt van 'een historische strijd op de weg naar Stockholm'. "Wat een affiche", schrijft hij op Twitter.

Quelle affiche en demi contre l'Ajax ! Un combat historique nous attend sur la route pour Stockholm#TeamOL#UEL #RoadToStockholm — Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) 21 april 2017

Zijn ploeggenoot Lucas Tousart heeft er vertrouwen in dat ze Ajax kunnen verslaan. "Het is een mooie loting. Ajax is een team dat we kunnen verslaan", zei hij tegen de Franse sportzender SFR Sport.

Ook Bruno Génésio, de trainer van Olympique Lyon, is blij met de loting. "Ajax is een grote naam in het Europese voetbal. Het is een goede ploeg met een goede trainer", zei hij tegen de Franse sportkrant L'Équipe. Génésio verwacht een interssant, gelijk opgaand tweeluik. "Maar het is een groot voordeel dat we de tweede wedstrijd thuis spelen."

De krant zelf denkt dat Lyon kans maakt, omdat de ploeg in de Ligue 1 niet meedoet om de prijzen.

AJAX vs LYON : Ne plus rien avoir à jouer en Ligue 1 pour l'@OL, est-ce l'idéal pour réussir la C3 ? #EDS pic.twitter.com/ve5YC2ofQe — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) 21 april 2017

Niet iedereen is onder de indruk van de Amsterdammers. Journalist Pierre Ménès denkt dat Ajax 'zeker te verslaan' is voor Lyon en ook bekende de Franse YouTuber Bruce Grannec spreekt van een 'zeer goede loting' voor de Fransen.

L'Ajax pour @OL. Tirage tout à fait jouable pour les Lyonnais — Pierre Ménès (@PierreMenes) 21 april 2017