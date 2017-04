Historisch: Ajax naar finale Europacup II

De uitgangspositie voor de Amsterdammers is prima. Ze hebben in Spanje namelijk al met 2-3 gewonnen. Rob Witschge maakte toen het eerste doelpunt voor de ploeg van trainer Johan Cruijff, John Bosman scoorde twee keer. Tegenvaller was de rode kaart die laatstgenoemde drie minuten voor tijd kreeg. De Spanjaard Francisco Güerri kon zich ook niet gedragen en moest eveneens inrukken met de rode kaart. Het heenduel ging door het leven als het 'regenduel'. De grasmat was doorweekt en het bleef maar regenen.



In de return in het Olympisch Stadion in Amsterdam mag Bosman dus niet spelen. Verdediger Danny Blind had een gele kaart gekregen en was zodoende ook geschorst voor het tweede duel met Real Zaragoza. Ronald Spelbos moest vanwege een blessure toekijken. Peter Boeve en Arnold Scholten kregen de kans in de basis.



In tegenstelling tot in de wedstrijd in Spanje is het nu een stuk beter weer. Ajax speelt flitsend, behalve in het begin. In het eerste kwartier ogen de Amsterdammers wat nerveus. John van 't Schip maakt in de zeventiende minuut de 1-0 en vanaf dat moment ruikt het elftal van Cruijff bloed. De hoofdstedelingen vallen aan en krijgen kansen om vaker te scoren.



Toch blijft het lang 1-0, waardoor Real Zaragoza nog een beetje hoop heeft om terug te komen in de wedstrijd. Zeventien minuten voor tijd zet Witschge de 2-0 op het bord. Ajax weet dan dat het zich op mag gaan maken voor de finale van de Europa Cup II. De 3-0 van Frank Rijkaard in de laatste minuut doet er eigenlijk niet meer toe. Ajax speelt tegen Leipzig in de finale en zal, zo blijkt later, met 1-0 winnen. Overigens bestormen na de goal van Rijkaard tientallen fans het speelveld. Ajax krijgt er opmerkelijk genoeg geen boete voor.