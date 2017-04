Video: Middenvelder Stuttgart scoort vanaf veertig meter

Het mooiste doelpunt kwam onbetwist op naam van Alexandru Maxim. De Roemeen bracht in de 51e minuut op prachtige wijze de 1-1 op het scorebord. Vanaf veertig meter deponeerde de middenvelder de bal met een grote boog in het doel.



Hij strafte daarmee een fout van doelman Daniel Davari van Arminia Bielefeld af. De sluitpost kwam in eerste instantie goed uit zijn goal om een diepe bal te onderscheppen, maar het vervolg was een stuk minder. Mede door het kunststukje van Maxim mag VfB Stuttgart alvast plannen gaan maken voor een kampioensfeest.