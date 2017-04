Messi troeft Ronaldo af in 2016/'17

Het is een gevecht waar voetballiefhebbers niet uitgepraat over zullen raken. Wie is nou precies beter: Cristiano Ronaldo van Real Madrid, of Lionel Messi van FC Barcelona? Het antwoord is lastig te vinden. Beide voetballers maken nou eenmaal ontzettend veel doelpunten en zijn betrokken bij veel doelpunten van hun ploeg. De enige eerlijke manier om een oordeel te kunnen vellen is om beide spelers aan de hand van de statistieken met elkaar te vergelijken. En dan nog valt op dat beide voetballers prestaties neerzetten waar veel andere voetballers slechts van kunnen dromen.

Toch zijn er verschillen tussen beide spelers, die ook niet net zo presteren als afgelopen seizoen. We nemen eerst Ronaldo onder de loep. De aanvaller van Real Madrid kwam deze jaargang in de Spaanse competitie 24 wedstrijden in actie. Hij maakte daarin negentien doelpunten en gaf zes assists. De Portugees creëerde 24 kansen, waaronder dus zes assists.

Messi, de grote Argentijnse rivaal van FC Barcelona, speelde dit seizoen 28 wedstrijden. Hij scoorde daarin 29 keer en heeft dus een hoger doelpuntengemiddelde dan Ronaldo. De aanvaller gaf acht assists. Dat zijn er ook meer dan Ronaldo. Hij creëerde 66 kansen. Dat zijn er dus maar liefst 42 (!) meer dan de voormalige voetballer van Manchester United. Bovendien schiet Messi percentueel vaker op doel dan Ronaldo en geeft hij percentueel gezien meer succesvolle passes dan zijn eeuwige rivaal.

Ronaldo in het seizoen 2016/'17

Wedstrijden 24 Goals 19 Assists 6 Kansen gecreëerd 24 (waarvan 6 assists) Schotprecisie 45 Schoten op doel 49 Schoten niet op doel 59 Geblokte schoten 28 Succesvolle passes in procent 79 Tackles 20 procent winst Lijf-aan-lijf-duels 40 procent winst Kopduels 52 procent winst

Messi in het seizoen 2016/'17

Wedstrijden 28 Goals 29 Assists 8 Kansen gecreëerd 66 (waarvan 8 assists) Schotprecisie 56 procent Schoten op doel 59 Schoten niet op doel 46 Geblokte schoten 42 Succesvolle passes in procent 80 Tackles 35 procent winst Lijf-aan-lijf-duels 61 procent winst Kopduels 25 procent winst

Het is ook interessant om te bestuderen hoe beide spelers presteren ten opzichte van afgelopen seizoen. Gekeken is naar precies hetzelfde aantal wedstrijddagen in de competitie als in de huidige jaargang. Ronaldo had toen 31 wedstrijden gespeeld, 29 doelpunten gemaakt en negen assists gegeven. Hij creëerde bovendien tien kansen meer. In alle opzichten deed de Portugees het vorig seizoen dus beter dan nu.

Ronaldo in het seizoen 2015/'16

Wedstrijden 31 Goals 29 Assists 9 Kansen gecreëerd 34 (waarvan 9 assists) Schotprecisie 52 procent Schoten op doel 86 Schoten niet op doel 78 Geblokte schoten 31 Succesvolle passes in procent 79 Tackles 28 procent winst Lijf-aan-lijf-duels 52 procent winst Kopduels 55 procent winst

Was Lionel Messi nóg beter dan dit seizoen? Het antwoord is nee. De aanvaller had op dit moment een jaar geleden 27 wedstrijden gespeeld, 22 doelpunten gemaakt en tien assists gegeven. Hij gaf weliswaar meer assists, maar scoorde minder vaak. Ook creëerde Messi dit seizoen meer kansen dan vorig seizoen. Overigens heeft Messi nu al evenveel doelpunten gemaakt als Ronaldo in de hele vorige voetbaljaargang in de Spaanse competitie: 29. Of de vorm van Messi de doorslag geeft in El Clásico, valt natuurlijk te bezien. Er doen naast hem en Ronaldo nog een berg spelers mee aan de wedstrijd. Toch is het voor FC Barcelona niet vervelend dat de Argentijn op dit moment beter presteert dan de Portugees. Wellicht is dat een klein voordeel.

Messi in het seizoen 2015/'16