Chelsea FA Cup-finalist na wereldgoal Matic

Chelsea is als sterkste uit de strijd gekomen in de halve finale van de FA Cup. De Londense derby tegen Tottenham Hotspur werd op Wembley met 4-2 gewonnen door The Blues. De neutrale toeschouwer kreeg een heerlijke wedstrijd voorgeschoteld.

Het was een wedstrijd met fantastische doelpunten en veel bekende gezichten. Zo speelden Moussa Dembélé, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen allemaal de volle negentig minuten mee. Toch waren het twee andere ex-Eredivisionisten die een hoofdrol opeisten.



Tovenaar Eriksen

Na drie doelpunten in de eerste helft gingen de Spurs in het tweede bedrijf nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Het duurde niet lang tot Christian Eriksen zijn Danish Dynamite liet exploderen. Met een perfecte steekpass bediende hij Dele Alli, wie beheerst afwerkte.





Christian Eriksen ladies & gentlemen. This assist is Iniesta/Xavi-esque. Made in Amsterdam. pic.twitter.com/BFdH4L9Zwk — Sjors van Veen (@SjorsvanVeen) 22 april 2017







Eriksen beleefde zijn doorbraak bij Ajax, waar hij ruim honderdvijftig wedstrijden in actie kwam. Hij werd door de fans op handen gedragen en iedereen gunde hem een stap hogerop. Die kwam er uiteindelijk door een transfer naar Tottenham Hotspur. Het bleek een perfecte keuze. Inmiddels heeft de Deen bijna tweehonderd wedstrijden voor Tottenham op zijn naam staan. Dit seizoen is hij in de Premier League belangrijk voor zijn ploeg met zeven doelpunten en twaalf assist.





Eriksen was enorm populair bij de Amsterdamse fans

Magic Matic

De wedstrijd kon bij een stand van 3-2 nog alle kanten op, tot Nemanja Matic in de tachtigste minuut aanlegde voor een schot van buiten de zestien meter. 'Yeah, it was a nice goal', reageerde hij na de wedstrijd stoïcijns tegenover de camera van de BBC. Zijn uitspraak mag gerust het understatement van het jaar worden genoemd. Met een snoeihard schot werkte hij de bal met ongekende precisie in de kruising.











Ook Matic heeft een verleden in de Nederlandse competitie. De Servisch international werd in het seizoen 2010/11 door Vitesse gehuurd van zijn huidige werkgever. Hij kwam tot 29 wedstrijden in Arnhem, waarin hij twee maal doeltreffend was. Weinig mensen verwachtten destijds dat de sterke middenvelder zijn definitieve doorbraak zou beleven in de absolute top. Zijn kanonskogel tegen Chelsea bewijst dat hij in de afgelopen jaren enorme stappen heeft gemaakt als speler.





Matic werd in 2010 door Vitesse gehuurd van Chelsea



Tegenstander

Zondag nemen Arsenal en Manchester City het tegen elkaar op in de andere halve finale van de FA Cup. Beide ploegen beleven een teleurstellend seizoen in de Premier League en strijden voor hun laatste kans om de fans via het bekertoernooi nog wat voldoening te bieden.