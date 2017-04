'Mourinho ziet in Morata vervanger Zlatan'

José Mourinho is in de zoektocht naar een nieuwe spits uitgekomen bij Alvaro Morata, zo meldt talkSPORT. De Spaanse aanvaller moet zo'n zestig miljoen euro kosten.

Zlatan Ibrahimovic raakte ernstig geblesseerd in het Europa League-duel met Anderlecht. De Zweed is nog voor onbepaalde tijd uitgeschakeld, dus het is allerminst waarschijnlijk dat de 35-jarige targetman ook volgend seizoen in Manchester te bewonderen is. Alvaro Morata zou naar verluidt de spitspositie moeten gaan bekleden bij United. Dit seizoen maakte hij twaalf doelpunten in de Spaanse competitie, maar kan hij niet altijd rekenen op een basisplaats.